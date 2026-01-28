Új álláslehetőségek nyílnak az Antarktiszon 2026-ban

Ha a januári depresszió keményen sújtja, és elege van a középső szélességi fokokon való életből, itt van egy radikális gyógymód: csomagoljon össze és induljon dél felé – messze, messze dél felé.

Az Antarktisz az egyetlen kontinens a Földön, ahol nincsenek őshonos emberek vagy állandó lakosok (képünk illusztráció)

A Brit Antarktisz Kutatóintézet (BAS) újévi kampányt indított, hogy embereket toborozzon az Antarktiszon található kutatóállomásaira. Tudósokra és kutatókra van szükség, de technikai személyzetet és támogató csapatot is keresnek, beleértve asztalosokat, szakácsokat, vízvezeték-szerelőket, hajókezelőket, búvárokat, üzemeltetőket és még sok mást.

Az állásajánlatokat itt tekintheti meg és jelentkezhet online: bas.ac.uk/vacancies . Az álláshirdetések 2026 márciusáig folyamatosan felkerülnek a táblára, és feliratkozhat az e-mailes értesítésekre is, hogy értesüljön az új állásajánlatokról.

A fizetés 30 244 font évente, de érdemes megjegyezni, hogy az itt végzett munka során minden megélhetési költséget fedeznek, beleértve a szállást, az étkezést, az utazást, a speciális ruházatot, a szerszámokat és a képzést. Mivel nem kell aggódni a lakbér vagy a megélhetési költségek miatt, ez egyike azoknak a ritka állásoknak, ahol a fizetés valóban érintetlen marad.

Az Antarktisz az egyetlen kontinens a Földön, ahol nincsenek őshonos emberek vagy állandó lakosok. Ugyanakkor ideiglenes tudósok, technikusok és támogató személyzet közössége él itt, akik rotációs alapon dolgoznak. A népesség a nyári hónapokban (októbertől márciusig) körülbelül 5000 főre nő, majd a zord, napfénytelen télen (áprilistól októberig) körülbelül 1000 főre csökken.

Igen, annak ellenére, hogy a lapos föld hívei mit mondtak neked, meglátogathatod az Antarktiszt, sőt ott is élhetsz; nem védi áthatolhatatlan, erősen militarizált jégfal.

A bolygó legdélibb kontinensén élni és dolgozni megvan a maga előnye. Ez egy életben egyszer adódó lehetőség, hogy a világ egyik legegyedibb és lélegzetelállítóan gyönyörű helyén dolgozzon. De nem csak pingvinek és sarki naplementék vannak. A hónapokig tartó elszigeteltség, a szélsőséges időjárás és a külvilággal való korlátozott kapcsolat egyesek számára nehéz lehet.

Kíváncsi, hogy Önnek megvan-e ehhez a kellő bátorsága? Íme néhány antarktiszi veterán véleménye.

Dan McKenzie, a Halley VI kutatóállomás vezetője, aki öt éve dolgozik az Antarktiszon, egy nyilatkozatában így fogalmazott: „Szerencsés vagyok, hogy a BAS-nál több különböző helyen is dolgozhattam. Rotherában vízvezeték-szerelőként kezdtem, most pedig a Halley VI állomás vezetője vagyok, egy hihetetlen helyen, tehetséges emberekkel körülvéve.”

„Mindig arra gondolok, hogy én csak egy wigani fiú vagyok, aki soha nem járt egyetemre, és elég szerény körülmények között nőtt fel, és most itt vagyok. Ez a BAS szépsége, hogy bárki megpróbálhatja, és ha keményen dolgozik, soha nem lehet tudni, hova vezet az útja” – tette hozzá McKenzie, számol be a IFLScience.