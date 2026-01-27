Trump elnök elárulta a kezén lévő nagy zúzódás egyszerű magyarázatát, elutasítva ezzel az egészségével kapcsolatos vad összeesküvés-elméleteket.

Donald Trump elárulja, hogyan szerezte a kezén lévő nagy zúzódást

„Megütöttem egy asztalba” – mondta a 79 éves politikus, amikor Svájcban, Davosban a bal kezén lévő zúzódásról kérdezték.

Az elnök a zúzódás méretét a magas dózisú aszpirin szedésével magyarázta, amelynek hatására a közelmúltban más zúzódások is jelentek meg rajta.

„Azt mondják, hogy ha szereted a szíved, akkor szedj aszpirint, de ha nem akarsz zúzódásokat, akkor ne szedd. Én nagy adag aszpirint szedek” – mondta Trump a riportereknek.

A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt nyilatkozatot adott ki, amelyben megerősítette, hogy az elnök a Béke Tanács bejelentése során nekiment a kezével az aláírási asztal sarkának. Trump, aki Joe Biden elnök után a második legidősebb személy, aki valaha elnöki tisztséget töltött be - írja a New York Post.