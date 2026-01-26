Sombra: A kutya, aminek 7000 dolláros vérdíjat tűztek ki a fejére

Vannak jó kutyák, nagyon jó kutyák, és olyan kutyák, amelyek olyan jók, hogy a kolumbiai legnagyobb drogkartell, a Clan del Golfo vérdíjat tűz ki a fejükre.

A német juhászok, amelyeket először Németországban tenyésztettek ki a 19. század végén, nem rendelkeznek a kutyavilág legjobb szaglásával. Valójában tanulmányok kimutatták, hogy szaglásuk alulmúlja a mopszokét. De mivel egy mopsz sem tudna soha bűnözőt elfogni, a kisebb kutyákat ritkán választják rendőri munkára.

A német juhászokat viszont világszerte rendőri munkára választják, mert sokoldalúak.

„A német juhászok híresek intelligenciájukról és tanulási vágyukról. Ez teszi őket hihetetlenül képezhetővé, ami rendőri munkában elengedhetetlen tulajdonság” – magyarázza az amerikai Dog Trainer College.

„A rendőrségi kutyakiképzés során a kutyáknak számos készséget el kell sajátítaniuk, az engedelmességtől kezdve olyan speciális feladatokig, mint a nyomkövetés vagy anyagok felderítése. A német juhászok gyors megértési és reagálási képessége ideális jelöltté teszi őket erre a szigorú kiképzésre.”

Bár nem érnek fel a mopszokkal vagy a vérebekkel az orr terén, a német juhászok is kiváló szaglásukkal, amely elegendő ahhoz, hogy kábítószerek és robbanóanyagok felkutatásával bízzák meg őket. De egy Sombra (árnyék) nevű kutya Kolumbiában olyan ügyes szimatoló volt, hogy 7000 dolláros vérdíjat tűztek ki rá.

„Szaglása messze felülmúlja a többi kutyaét” – magyarázta Sombra kiképzője, José Rojas rendőrtiszt a The Guardiannak.

Sombra karrierje során számos nagy kábítószer-razziában vett részt, többek között közel 3 tonna Clan del Golfo kokaint talált banánládákban, mielőtt azokat Európába szállították volna.

A kolumbiai rendőrség szerint több mint 245 kábítószerrel kapcsolatos letartóztatásban vett részt Kolumbia nemzetközi repülőterein. Amikor a part menti Turbo városában vetették be, ahonnan kokaint szállítanak motorcsónakokkal, további 4,5 tonna kokaint szimatolt ki.

Nem szokatlan, hogy a kartellek vérdíjat tűznek ki azok fejére, akik zavarják érdekeiket, de kissé szokatlan, hogy egy kutyára is vérdíjat tűznek ki.

A merénylet miatt a rendőrség kénytelen volt Sombrát áthelyezni szokásos feladataiból, és a bogotai El Dorado nemzetközi repülőtérre költöztette. Ennek ellenére továbbra is kábítószer-kereső kutyaként dolgozott a repülőtéren, további rendőrök őrzésével, ahelyett, hogy átkerült volna a check-in pultra.