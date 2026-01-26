Síelőt támadott meg egy hópárduc + VIDEÓ

A hátborzongató videón látható, ahogy elviszik, miközben vér folyik az arcáról.

A felvételeken látható, hogy az áldozat lila síruhába öltözve fekszik a hóban, miután az állat péntek este megtámadta őt Fuyun megyében, Kína északi határán, Mongólia közelében.

Ezt követően látható, ahogy elviszik a helyszínről, miközben vér folyik az arcáról.

A kínai jelentések szerint a turista a hóban megpillantotta a ritka nagymacskát, és 3 méterre megközelítette, hogy fotót készítsen róla. Végül egy síoktató a síbotjával hadonászva elkergette a hópárducot.

A sisak megóvta az áldozatot a súlyosabb sérülésektől, de mégis kórházba kellett szállítani, ahol állítólag stabil állapotban van.

A kínai hatóságok figyelmeztetést adtak ki a látogatóknak, hogy a közelmúltban többször is láttak hópárducokat a környéken.

„A hópárducok nagy ragadozók, erősen agresszívak” – áll a figyelmeztetésben. „Ha erre a területre tévednek, kérjük, gyorsan haladjanak tovább, és ne maradjanak ott. Ne szálljanak ki a járművükből, ne közelítsenek az állatokhoz, hogy fényképezzenek, és soha ne sétáljanak egyedül a környéken.”

Kína ad otthont a világ vadon élő hópárduc-populációja mintegy 60%-ának, bár a Snow Leopard Trust szerint világszerte csak 4000–6500 példány maradt fenn.