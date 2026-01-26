Orosz városok felett kísérteties fényoszlopok jelennek meg

Az interneten a megfigyelők gyorsan spekulálni kezdtek: a fényjelenségek valószínűleg a „Peresvet” fegyverrendszer tesztelése voltak. A lézer állítólag 1500 kilométer távolságban lévő ellenséges célpontokat vakít el.

De hamarosan egy másik, valószínűbb magyarázatot találtak. A Berliner Morgenpost többek között arról számolt be, hogy a jelenség egy úgynevezett halo. Ez teljes szélcsend és alacsony hőmérséklet esetén alakul ki.

Nem lézerfegyver

Ekkor a városi világítás fénye apró jégkristályokon törik meg, amelyek a levegőben lebegnek. A Német Meteorológiai Szolgálat szerint ezek a fényoszlopok Németországban is kialakulhatnak – például jégködben vagy hóágyúk közelében.

Kétséges azonban, hogy a orosz „Pereswet” egyáltalán létezik-e. Vlagyimir Putyin 2018-ban jelentette be a lézert szuperfegyver-programjának részeként. Eddig azonban nincs bizonyíték a rendszer működőképességére. Ráadásul katonai szempontból időpazarlás lenne ezt orosz városok felett bemutatni.