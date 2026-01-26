Hihetetlen, a macskák több mint 2084 különböző állatfajt esznek meg

A macskákról azt tartják, hogy válogatósak, de a tudományos kutatások éppen az ellenkezőjét sugallják.

A házi és vadmacskák korántsem válogatósak és igényesek, hanem a Földön a legváltozatosabb és legkevésbé válogatós ragadozók közé tartoznak.

A 2023-as tanulmány, amelyet az Auburn Egyetem kutatói készítettek, kimutatta, hogy a szabadon élő macskák legalább 2084 különböző állatfajt fogyasztanak. Ez a megdöbbentő szám a táplálkozásukat a bolygó legváltozatosabb és legváltozatosabb ragadozóinak egyike teszi.

A fajok sokszínű választéka magában foglalja az ismert madarak körülbelül 9 százalékát, az ismert emlősök 6 százalékát és az ismert hüllők 4 százalékát, nem is beszélve a nem kevés rovarról és kétéltűről.

„Tanulmányunk rávilágít a világ egyik legsikeresebb és legszélesebb körben elterjedt invazív ragadozójának ragadozó szokásaira. Tudomásunk szerint ez a tanulmány a macskák étrendjének eddigi legátfogóbb globális összefoglalása, és valószínűleg a világon bármely fajra vonatkozó legnagyobb” – írják a tanulmány szerzői, számol be az IFLScience.

„Eredményeink azt mutatják, hogy a macskák válogatás nélküli ragadozók, és lényegében bármilyen állatot megesznek, amelyet életük valamely szakaszában el tudnak fogni vagy zsákmányolni képesek” – teszik hozzá.

Ezeknek az eredményeknek az elérése érdekében egy nemzetközi tudóscsoport több mint 500 korábbi tanulmányt átnézett, amelyek részletesen leírták a macskák étrendjét, és összeállította az adatokat.

A macskák által elfogyasztott legnagyobb állatok között emu, zöld tengeri teknős is szerepelt. Hasonlóan lenyűgöző teljesítményként a tudósok korábban megfigyelték, hogy egy macska megevett egy egész kenguru testét.

Ez érdekes információ a macskabarátok számára, de nem túl jó hír más fajok megőrzése szempontjából. A tanulmány becslése szerint a macskák által zsákmányolt fajok közül akár 347 (16,65 százalék) is veszélyeztetett, és a veszélyeztetett zsákmányfajok aránya egyes szigetek ökoszisztémájában jelentősen magasabb.

Új-Zélandon például az 1970-es években végzett kutatások kimutatták, hogy a vadon élő házimacskák részt vettek legalább hat endemikus madárfaj és több mint 70 helyi alfaj kihalásában.

„A macskák táplálékában a védelemre szoruló fajok magas aránya (16,65 százalék) aggasztó, tekintve, hogy a macskák már globálisan a madarak, az emlősök és a hüllők kihalásának 26 százalékáért felelősek, és sok fennmaradt veszélyeztetett faj számára jelentős fenyegetést jelentenek” – folytatták a tanulmány szerzői.

Az étrendjük sokszínűsége mellett az állatok puszta számának növekedése is feltűnő. Egy másik tanulmány 2022-ben becslése szerint a házi macskák csak az Egyesült Királyságban évente 160–270 millió állatot ölnek meg. Ausztráliában a macskák felelősek évente akár 650 millió hüllő haláláért.

Nem meglepő, hogy egyes régiók intézkedéseket hoztak a macskák ellen, hogy megvédjék őshonos vadon élő állataikat. 2021-ben Melbourne keleti külvárosában Ausztráliában bevezették a „24 órás macskakijárási tilalmat”, amely előírta a háziállat-tulajdonosoknak, hogy macskáikat mindenkor zárt helyen tartsák.

Tehát legközelebb, amikor macskája az ölében fekszik és dorombol, ne felejtse el, hogy egy hidegszívű gyilkos társaságában van, amely jelentős veszélyt jelent a természetvédelemre.