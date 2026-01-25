Segíthet megőrizni a szív és a bélrendszer egészségét

A vörösáfonya, amely főként szénhidrátokból és rostokból áll, körülbelül 90%-ban vizet tartalmaz. Emellett olyan vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz, mint a C-vitamin, az E-vitamin, a K-vitamin és a mangán.

Sokan nem magát a gyümölcsöt, hanem a levét fogyasztják rendszeresen. Az áfonyalé talán legismertebb előnye, hogy megelőzheti a húgyúti fertőzéseket.

Lehet, hogy nem gondol azonnal az áfonyára, mint a fogszuvasodás megelőzésének módjára, de a kutatások azt mutatják, hogy ugyanazok az a-típusú proantocianidinek, amelyek segítenek megelőzni a húgyúti fertőzéseket, más módon is segíthetnek. A szájban lévő káros savak szabályozásával a vörösáfonya nemcsak a szuvasodás, hanem az ínybetegségek és a szájüregi rák megelőzésében is segíthet.

Gyulladáscsökkentő hatású, köszönhetően a nagy mennyiségű antioxidánsoknak, különösen az antociánoknak és a flavanoloknak, amelyek a vörös áfonya színét adják.

Ha állati eredetű étrendet követ, az áfonya segíthet a jó baktériumok bejuttatásában az emésztőrendszerébe. Még több kutatásra van szükség, de van rá esély, hogy segíthet megelőzni a vastagbél- és gyomor-bélrendszeri rákot is.

A vérnyomás csökkentésétől a koleszterinszint javításáig a vörös áfonya segíthet javítani a szív általános egészségét. Növelheti a jó koleszterinszintet, míg a rossz koleszterin ellen védelmet nyújthat.