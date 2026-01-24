Meglehet a kulcs az idegenekkel való kapcsolatfelvételhez?

Egy tudósok által végzett új gondolatkísérlet azt sugallja, hogy a méhek információfeldolgozásának vizsgálata segíthet az embereknek kommunikálni az idegenekkel. A kísérletet a Leonardo folyóiratban tették közzé.

Bár a méhek és az emberek ősei körülbelül 600 millió évvel ezelőtt elváltak egymástól, ezek a fajok megőrizték a közös tulajdonságokat, beleértve a társas viselkedést, a kommunikációt és a matematikai képességeket. A kutatások azt mutatják, hogy apró agyuk ellenére a méhek képesek összeadni és kivonni, valamint megkülönböztetni a páratlan számokat. A nulla fogalmát is bizonyos értelemben értik.

Ezen megfigyelések alapján a kutatók azt vizsgálják, hogy vajon a matematika felhasználható-e a földönkívüli élettel való kommunikációra. A tudósok szerint, ha a méhek képesek megérteni a matematikai fogalmak lényegét, az azt jelenti, hogy az ilyen ötletek valószínűleg nem függenek az emberi nyelvtől. Ez különösen azért van, mert ezek a rovarok – ellentétben az olyan emlősökkel, mint a makákók vagy a delfinek – a matematikai képességek tekintetében az embertől evolúciósan legtávolabbi fajok közé tartoznak.

Ahogy a kutatók megjegyzik, ha két, egymás számára „idegennek” tartott faj – az ember és a méh – matematikai számításokat tudna használni, akkor a matematika egy univerzális nyelv alapjává válhatna. Még ha az idegenek érzékszervi felfogása vagy biológiai formája el is tér az emberétől, bizonyos matematikai struktúrák lerakhatnák a kommunikáció alapjait.