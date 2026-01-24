Hatásos lehet az Alzheimer-kór és a magas koleszterinszint ellen

A brazil dió jó forrása az egészséges zsíroknak, fehérjéknek, rostoknak és antioxidánsoknak, például a szelénnek. A brazil dió előnyei közé tartozhat a szív egészségének fellendítése, az agyműködés javítása, a vércukorszint kezelése és még sok más.

A brazil dió a dél-amerikai Bertholletia excelsa vagy brazil diófáról származik.

A brazil dió meglepő és erőteljes táplálkozási előnyöket kínálhat, beleértve a szív egészségének fokozását, az antioxidánsok biztosítását, és az agyműködés javítását.

A brazil dió a szelén, egy antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező alapvető ásványi anyag, leggazdagabb étrendi forrásai közé tartozik. A szelén fontos szerepet játszik az anyagcserében és az immunrendszer egészségében.

A szelén mellett a brazil dió rengeteg fehérjét, alapvető ásványi anyagokat és egészséges zsírokat tartalmaz.

A brazil dió egészséges zsírokat tartalmaz, úgynevezett többszörösen telítetlen és egyszeresen telítetlen zsírsavakat.

A szakemberek szerint az egyszeresen telítetlen és többszörösen telítetlen zsírsavak fogyasztása a telített és transzzsírok helyett segít javítani a koleszterinszintet, ami csökkenti a szívbetegségek és a stroke kockázatát.

A brazil dió emellett élelmi rostot is biztosít. Egy tanulmány szerint a rostban gazdag élelmiszerek fogyasztása javítja a vér koleszterinszintjét, és csökkenti a szívbetegség, a stroke, az elhízás, és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.

A szelénhiány hormonális egyensúlyhiányt okozhat, ami negatívan befolyásolhatja az alvást, a hangulatot, a koncentrációt és az anyagcserét.

A szelén alapvető szerepet játszik a hormontermelésben. A pajzsmirigy a szelént használja fel a tiroxin hormon aktív formájává, a trijódtironin hormonná való átalakításához.

A táplálkozással bevitt elegendő szelén megelőzheti vagy segíthet a pajzsmirigyproblémák, például a pajzsmirigy alulműködés szabályozásában.

A brazil dióban található szelén fokozhatja a szervezet antioxidáns rendszerét és megelőzheti az oxidatív stresszt.

A máj a szelént a szelenoprotein P nevű fehérjetípussá bontja le, amely hatékonyan távolítja el a felesleges szabad gyököket. A szabad gyökök oxidatív stresszt okoznak, és a kutatások számos krónikus egészségi állapottal, köztük a rákkal is összefüggésbe hozták őket.

A brazil dió antioxidáns tulajdonságai segíthetnek csökkenteni a gyulladást a szervezetben. A gyulladás számos krónikus egészségügyi állapottal áll összefüggésben.

A szelénben gazdag élelmiszerek segíthetnek javítani az emberek vércukorszintjét. Egy tanulmány arról számolt be, hogy napi egy brazil dió nyolc héten át történő fogyasztása csökkentette az összkoleszterinszintet és az éhgyomori vércukorszintet egészséges felnőtteknél.

Az antioxidánsok segítenek az agy egészségének megőrzésében. A brazil dió erős antioxidáns hatással rendelkezik, ami fokozhatja az agyműködést.

A tudósok az antioxidáns funkciók csökkenését összefüggésbe hozták a kognitív károsodással és a neurodegeneratív betegségekkel, köztük az Alzheimer-kórral.