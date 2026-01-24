A sáfrány váratlan hatása

A kutatók a sáfránykivonat új tulajdonságairól számoltak be, melyeket laboratóriumi vizsgálatok során fedeztek fel, és a Nutrients folyóiratban publikáltak . A tudósok egy pontosan meghatározott mennyiségű krocint és szafranált, a sáfrány kulcsfontosságú biológiailag aktív összetevőit tartalmazó növényi kivonat hatásait vizsgálták.

Kísérleteket végeztek idős rágcsálókon, lehetővé téve számukra, hogy szimulálják a testben bekövetkező életkorral összefüggő változásokat. Az állatok fokozott szorongás, anyagcserezavarok és a kognitív funkciók, beleértve a memóriát is, romlásának jeleit mutatták. A vizsgálat során a kutatók azt találták, hogy a szafranal kimutatható volt a vérben a beadás után, ami a kivonat biohasznosulására utal.

Az eredmények azt mutatták, hogy a kivonat hatása dózisfüggő volt. A nagyobb dózis a szorongásos viselkedés csökkenését és a memória javulását eredményezte. Az alacsonyabb dózis azonban más hatást fejtett ki: lelassította az életkorral összefüggő fogyást, és befolyásolta a májban a lipidanyagcsere szabályozásával kapcsolatos gének aktivitását.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a kapott adatok a vizsgálat preklinikai szakaszára vonatkoznak. Ezért megjegyzik, hogy a kísérleti eredmények nem alkalmazhatók közvetlenül emberekre, és további tesztelést igényelnek más modellekben.