A bambuszrügyek egészségügyi előnyei

A szakértők 16 tudományos cikket elemeztek a bambusz emberi egészségre gyakorolt ​​hatásairól. Az áttekintés körülbelül 5000 résztvevő adatait, valamint emberi sejteken végzett laboratóriumi kísérletek eredményeit is tartalmazta. Az elemzés kimutatta, hogy a bambuszrügyek jelentős jótékony tulajdonságokkal rendelkeznek.

Az egyik áttekintett tanulmány megjegyezte, hogy a bambuszrüggyel készült süteményeket fogyasztó cukorbetegeknél alacsonyabb vércukorszint tapasztalható. Továbbá a bambusz élelmi rostforrásként való használata a teljes koleszterinszint és az alacsony sűrűségű lipoproteinszint csökkenésével, valamint a gyomor-bélrendszer működésének javulásával járt.

Laboratóriumi kísérletek a növény egy másik tulajdonságát igazolták. A flavonoidokat tartalmazó bambuszlevél-kivonatok csökkentették a glicidamid és az akrilamid sejtkárosító hatását. Ezek a vegyületek akkor keletkeznek, amikor burgonyát és más keményítőtartalmú ételeket sütnek.

A kutatók a bambuszrügyek összetételét is ismertették. Élelmi rostot, fehérjét, káliumot, szelént, aminosavakat, valamint A-, E- és B-vitamint tartalmaznak. A rostok nagy része oldhatatlan, ami a gyomor-bélrendszer működésének támogatásával és a vérzsírszint csökkentésével hozható összefüggésbe. A növényi szterinek a koleszterinszint szabályozásában is szerepet játszanak.

Az egyes hajtásrészek összetételében is megfigyelhetők különbségek. A fiatal hajtások cukrokban és ásványi anyagokban gazdagabbak, az alsó részek több rostot tartalmaznak, a felső részek pedig magasabb fehérjetartalommal rendelkeznek.