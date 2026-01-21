Macron mémmé vált

Macron a napszemüveget viselte, amikor a multilaterális kapcsolatok, a globális instabilitás növekedése és Franciaország részvétele a Grönlandon Dániával közösen tartott katonai gyakorlatokon az Egyesült Államokkal fennálló feszültségek közepette témákról beszélt a globális vezetőknek.

Egy ponton viccelődött a közönséggel, mondván: „Ez a béke, a stabilitás és a kiszámíthatóság ideje”, ami nevetést váltott ki, majd komolyabban hozzátette: „Nyilvánvaló, hogy instabilitás és egyensúlyhiány ideje közeledik.” A napszemüveg gyorsan virálissá vált az interneten, a nézők pedig azt kérdezték, miért viselte a francia vezető beltérben is a napszemüveget egy olyan fontos beszéd során.

Macront múlt héten a dél-franciaországi Istres katonai bázison tartott ceremónián látták, ahol beszédét bocsánatkéréssel kezdte a szeme "csúnya megjelenése" miatt.

Később viccesen hozzátette: „Egyszerűen tekintsék ezt véletlen utalásnak a „Tigris szeme” című dalra... Azok számára, akik értik az utalást, ez a határozottság jele” – utalva a Rocky III című filmben szereplő Survivor dalra.

Az AP szerint Macron már aznap, amikor elismerte a szemproblémát, napszemüveget viselt a korábbi szabadtéri programok során, ami arra utal, hogy a davosi megjelenés is ugyanazt az óvatosságot tükrözte - írja a Times Now.

A francia vezető szerkesztett fotói terjedtek a közösségi hálózatokon. Az egyikben a politikust Morpheus, a Mátrix filmek karakterének képében ábrázolják, aki gépekkel harcol.