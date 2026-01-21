2026. január 21., szerda

Az utolsó sziget, amelyet Dánia eladott az Egyesült Államoknak, később Epsteiné lett

Egy 1917-ben kötött, a Virgin-szigetekre vonatkozó megállapodásról van szó

MH
 2026. január 21. szerda. 15:57
Az utolsó sziget, amelyet Dánia eladott az Egyesült Államoknak, az amerikai pénzember Jeffrey Epstein szigete lett, akit életében kiskorúak szexuális kizsákmányolásával vádoltak.

Az utolsó sziget, amelyet Dánia eladott az Egyesült Államoknak, később Epsteiné lett
Jeffrey Epstein a Little Saint James szigeten hozta létre hírhedt magánrezidenciáját
Fotó: AFP/US District Court for the Southern District of New York/Handout

A dán Nyugat-Indiákról szóló történelmi szerződés keretében az Egyesült Államok megvásárolta a Karib-tengeren található mintegy 50 szigetet 25 millió dollárért. A megállapodás egyik feltétele Dánia szuverenitásának elismerése Grönland felett volt – írja a Metro.

Így a ma Little Saint James és Great Saint James szigetek néven ismert terület az Egyesült Államok ellenőrzése alá került. Később Jeffrey Epstein megvásárolta őket, és Little Saint James-en létrehozta a hírhedt magánrezidenciát, amely a szexkereskedelem központjává vált. A tranzakció értéke mai árfolyamon körülbelül 12,3 millió dollár (953 millió rubel) volt.

