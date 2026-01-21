Az utolsó sziget, amelyet Dánia eladott az Egyesült Államoknak, az amerikai pénzember Jeffrey Epstein szigete lett, akit életében kiskorúak szexuális kizsákmányolásával vádoltak.

A dán Nyugat-Indiákról szóló történelmi szerződés keretében az Egyesült Államok megvásárolta a Karib-tengeren található mintegy 50 szigetet 25 millió dollárért. A megállapodás egyik feltétele Dánia szuverenitásának elismerése Grönland felett volt – írja a Metro.

Így a ma Little Saint James és Great Saint James szigetek néven ismert terület az Egyesült Államok ellenőrzése alá került. Később Jeffrey Epstein megvásárolta őket, és Little Saint James-en létrehozta a hírhedt magánrezidenciát, amely a szexkereskedelem központjává vált. A tranzakció értéke mai árfolyamon körülbelül 12,3 millió dollár (953 millió rubel) volt.