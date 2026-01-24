Az elefántok tényleg félnek az egerektől?

Az elefántok egérfélelmének mítosza az ókori görög mesékre nyúlik vissza, és idősebb Plinius is megemlítette. A 17. században Allen Moulin ír orvos azt feltételezte, hogy az elefántok gégefedőjének hiánya sebezhetővé teszi őket a rágcsálókkal szemben. A modern biológusok azonban tudják, hogy az elefántok hatékony védekező mechanizmusokkal rendelkeznek.

Richard Lair szakértő úgy véli, hogy a mítosz abból az elképzelésből ered, hogy egy egér be tud mászni egy ember törzsébe vagy orrlyukaiba, bár ez szintén valószínűtlen.

Az elefántok nem szeretik a gyors mozgásokat, így bármilyen fürge állat megijesztheti őket. Egy 2006-os kísérlet kimutatta, hogy az elefántok nem mutatnak érdeklődést az egerek iránt, ha egy kiképző irányítja őket. Így ezek a fenséges állatok nagyobb valószínűséggel meglepődnek az egerek mozgásán, mintsem hogy valóban féljenek tőlük - írta meg a Gismeteo.