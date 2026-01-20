Szó szerint lufik robbantak fel egy szülinapi bulin + VIDEÓ

Egy születésnapi ünnepség pillanatok alatt vált idilli meglepetésből sokkoló élménnyé, amikor egy váratlan robbanás mindenkit megrémített.

A torta, a csillagszórók és a lufi ártatlan kellékeknek tűntek, senki sem sejtette, milyen veszélyt rejtenek.

A vendégek örömteli nevetése egyetlen hangos dörrenéssel szakadt félbe, miközben hirtelen óriási lángok csaptak fel. Egy szikra elég volt ahhoz, hogy a hidrogénnel töltött lufi felrobbanjon, és az ünnep pillanatok alatt rémálommá váljon – írja a The Chosun Daily alapján az origo.hu.

A lángok szerencsére gyorsan kialudtak, a jelenlévők pedig ösztönösen elfordultak, így senki nem sérült meg. A robbanás után mindenki sietve elhagyta az épületet, de a történtek mégis beárnyékolták az örömteli napot. Az ijesztő jelenet Üzbegisztánban, Buhara városában történt, egy üzlethelyiségben tartott születésnapi meglepetés során.

Az ünnepelt sokkos állapotba került, de megkönnyebbülésének adott hangot, amiért sem személyi sérülés, sem komolyabb kár nem történt. A szakértők szerint a hidrogénnel töltött léggömbök különösen veszélyesek, és világszerte több hasonló balesetet is okoztak már ünnepségeken.