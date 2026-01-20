Piton ült éjszaka a várandós nő mellkasán

Az ausztrál nő félálomban először azt hitte, a kutyáját simogatja, majd partnere felkapcsolta a villanyt, és kiderült, hogy egy hatalmas, bár nem mérges szőnyegpiton kúszott be az ágyukba.

Rachel Bloor az elmondása szerint az éjszaka közepén arra ébredt fel, hogy valami ül a mellkasán. Félálomban azt hitte, a kutyája az, de a szőrös házikedvenc helyett egy csúszós, nyálkás VALAMIT érintett meg. Amikor nyakig húzta magán a takarót, partnere felkapcsolta az éjjeli lámpát, aki azonnal felismerte a veszélyt. „Azt mondja: »Ó, bébi, ne mozdulj! Egy 2,5 méteres pitont van rajtad«” – idézte fel Bloor a BBC-nek, számol be a Life. Elmondta, először szentségelt, majd rögtön utasította párját, hogy vigye ki a kutyát. „Azt gondoltam, ha a dalmata rájön, hogy egy kígyó van ott... az vérontás lesz” – mondta. Miután a kutyát kizárták a szobából, Bloor óvatosan megpróbált kiszabadulni. „Próbáltam kibújni a takaró alól és azt gondoltam: »Ez tényleg megtörténik? Ez annyira bizarr«” – fogalmazott.

Rachel úgy véli, a szőnyegpiton az ablak redőnyén bújt be, majd az ágyra kúszott. Miután sikerült megfogni az állatot, lassan kitette az ablakon. „Annyira nagy volt, hogy hiába kucorodott össze rajtam, a farkának egy része még mindig kilógott a redőnyön. Amikor megfogtam, nem ijedt meg, inkább imbolygott” – emlékezett vissza Bloor, aki elmondta, hogy gyerekkorában sok időt töltött földeken, ezért nem ijedt meg annyira, mint a párja. „Szerintem, ha te nyugodt vagy, ők is nyugodtak” – mondta.