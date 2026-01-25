Montázs
Mit jelentenek a vonalak a tenyerünkön?
Gyakorlati funkció
A redők a magzatnál alakulnak ki az anyaméhben a terhesség 12. hete körül, és az újszülött kezén maradnak. Amikor valaki megszorítja a kezét, a vonalak lehetővé teszik a bőr meghajlását anélkül, hogy felesleges redők keletkeznének, így könnyebb megfogni a tárgyakat.
A tenyéren három fő redő található, de néha csak egy, az úgynevezett „egyetlen keresztirányú tenyéri redő” van jelen. Ez fejlődési rendellenességekre utalhat, és néha Down-szindrómás csecsemőknél is megfigyelhető. Az orvosok azonban számos más tényezőt is figyelembe vesznek a végleges diagnózis felállításakor.
A redők száma és vastagsága az öröklődéstől és az etnikai hovatartozástól is függ - írta meg a Gismeteo.