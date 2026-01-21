Montázs
Káosz az Egyesült Államok legnagyobb repülőterén
„Elfoglalták” a hajléktalanok és a koldusok
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto
Az agresszív koldusok azt követelik az utasoktól, hogy a pénztárcájukat, egyes esetekben fenyegetésekhez is folyamodnak. A rendőrség és a repülőtér biztonsági szolgálata azonban szemet huny a helyzet felett.
Amint beléptünk a terminálba, az egyikük kiáltott: „Vennél nekem valamit?” A rendőrök nem tettek semmit, a fickó pedig követett minket, pénzt kérve tőlünk. Egész idő alatt nem hagyott minket békén – panaszkodott az egyik turista, aki Floridából tért vissza, számol be a The New York Post.
Kiderült, hogy a hajléktalanok még a repülőtér területén található nyilvános WC-ket is elfoglalták.