Káosz az Egyesült Államok legnagyobb repülőterén

Az Egyesült Államok legnagyobb repülőterét, a New York-i John F. Kennedy repülőteret elárasztották a hajléktalanok.

Az agresszív koldusok azt követelik az utasoktól, hogy a pénztárcájukat, egyes esetekben fenyegetésekhez is folyamodnak. A rendőrség és a repülőtér biztonsági szolgálata azonban szemet huny a helyzet felett.

Amint beléptünk a terminálba, az egyikük kiáltott: „Vennél nekem valamit?” A rendőrök nem tettek semmit, a fickó pedig követett minket, pénzt kérve tőlünk. Egész idő alatt nem hagyott minket békén – panaszkodott az egyik turista, aki Floridából tért vissza, számol be a The New York Post.

Kiderült, hogy a hajléktalanok még a repülőtér területén található nyilvános WC-ket is elfoglalták.