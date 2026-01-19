Egy milliárdos vásárolt egy ranchot, amely négyszer nagyobb, mint New York City

Wyomingban eladtak egy ranchet, amely négyszer akkora, mint New York City. Hosszú ideig nem volt világos, ki a vevő.

„916 076 hektáros területével a Pathfinder Ranches nagyobb, mint Rhode Island, és Wyoming teljes területének csaknem egy százalékát foglalja el. A Ferris, Pedro és Green hegyláncok között terül el, és magában foglalja a Pathfinder-víztározót, valamint a Sweetwater folyó 20 mérföldes szakaszát. Ide tartoznak a kiterjedt fennsíkok, hegylábak és folyóvölgyek is.” Ezzel a leírással hirdette a Swan Land Company a 79,5 millió dollárért eladó ranchot.

Találtak vevőt, de sokáig nem volt világos, ki az. Most kiderült, hogy a New York City négyszeres méretű ranch új tulajdonosa Christopher Robinson, az Ensign Group L.C. vezérigazgatója. A New York Post információi szerint a vételi szerződést január 14-én kötötte meg.

Objektum doboz

Milliárdos vásárol 79,5 millió dolláros ranchot: „Szeretjük a földet és a vizet”

Az Ensign Group, amely Robinson és testvérei, Alexander és Victoria Robinson tulajdonában van, Ensign Ranches néven több mint egymillió hektár magán- és állami földterületet szerzett Utah, Idaho és Wyoming államban. A Pathfinder Ranch megvásárlása előtt Robinson és Freed portfóliója a 31. helyet foglalta el a „Land Report Magazine” által összeállított 100 legnagyobb földtulajdonos listáján.

„Szeretjük a földet és a vizet. Úgy véljük, hogy ez egy jó hosszú távú befektetés, és értékeljük a lehetőségeket, amelyeket ez kínál számunkra, hogy Isten teremtésének egy részét gondozzuk” – idézi Robinson szavait a lap.