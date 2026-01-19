2026. január 19., hétfő

Előd

Egy férfi az altatásból felébredve egy másik nyelven kezdett el beszélni

Az orvosok szerint ez a jelenség az ideiglenes agyműködési változások miatt figyelhető meg

MH
 2026. január 19. hétfő. 20:48
Az amerikai Utah államban a 33 éves Steven Chase felébredt a altatás után, és hirtelen spanyolul kezdett beszélni.

Egy férfi az altatásból felébredve egy másik nyelven kezdett el beszélni
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A férfi elmondta, hogy a nővérek kérdéseket tettek fel neki az egészségi állapotáról, ő pedig magabiztosan válaszolt nekik egy másik nyelven, bár csak alapvető kifejezéseket ismert addig abból a nyelvből.

Az ápolónők olyan kérdéseket tettek fel nekem, mint „hogy érzi magát?” miután felébredtem, és én spanyolul válaszoltam rájuk, – mondta Chase, számolt be a Dangerous Minds portál.

Az amerikai férfi megjegyezte, hogy ez vele először fordult elő 19 éves korában, egy műtét után. Chase úgy gondolja, hogy gyerekkorában, amikor legjobb barátjánál járt, megtanulhatott néhány spanyol kifejezést.

