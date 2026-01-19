Egy férfi az altatásból felébredve egy másik nyelven kezdett el beszélni

Az amerikai Utah államban a 33 éves Steven Chase felébredt a altatás után, és hirtelen spanyolul kezdett beszélni.

A férfi elmondta, hogy a nővérek kérdéseket tettek fel neki az egészségi állapotáról, ő pedig magabiztosan válaszolt nekik egy másik nyelven, bár csak alapvető kifejezéseket ismert addig abból a nyelvből.

Az ápolónők olyan kérdéseket tettek fel nekem, mint „hogy érzi magát?” miután felébredtem, és én spanyolul válaszoltam rájuk, – mondta Chase, számolt be a Dangerous Minds portál.

Az amerikai férfi megjegyezte, hogy ez vele először fordult elő 19 éves korában, egy műtét után. Chase úgy gondolja, hogy gyerekkorában, amikor legjobb barátjánál járt, megtanulhatott néhány spanyol kifejezést.