2026. január 19., hétfő

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 332.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Montázs

A világ legmagasabb kutyája bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe

Minni gyerekkorában meglehetősen kicsi kölyökkutya volt

MH
 2026. január 19. hétfő. 18:27
Megosztás

A Minni nevű kutya bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, mint a világ legmagasabb kutyája.

A világ legmagasabb kutyája bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A világ legmagasabb kutyájának a nőstény kutyák között a Minni nevű német dogot választották, közölte a Guinness Rekordok Könyve sajtószolgálata. A Connecticut állambeli nőstény kutya marmagassága 97,5 cm, ami új világrekordot jelent.

Tulajdonosai, Ken és Lisa Nogachek megjegyezték, hogy Minni gyerekkorában meglehetősen kicsi kölyökkutya volt. Azután azonban az állat nagyon gyorsan növekedni kezdett, és egyéves korára már körülbelül 16 kg-ot nyomott.

Ken Nogachek elmondta, hogy a kutya magasságának mérése bizonyos nehézségekkel járt. Ahhoz, hogy a háziállatot a helyén tartsa, a tulajdonosnak a dog kedvenc csemegéjét, a mogyoróvajat kellett felhasználnia.

Objektum doboz

Az új rekordtartó néhány centiméterrel magasabb lett, mint az előző cím birtokosa, a Lizzie nevű kutya Floridából. Minnie azonban nem érte el a történelem abszolút rekordját, amely a már elhunyt kanadai dog, Morgané volt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink