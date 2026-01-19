A világ legmagasabb kutyája bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe

A Minni nevű kutya bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, mint a világ legmagasabb kutyája.

A világ legmagasabb kutyájának a nőstény kutyák között a Minni nevű német dogot választották, közölte a Guinness Rekordok Könyve sajtószolgálata. A Connecticut állambeli nőstény kutya marmagassága 97,5 cm, ami új világrekordot jelent.

Tulajdonosai, Ken és Lisa Nogachek megjegyezték, hogy Minni gyerekkorában meglehetősen kicsi kölyökkutya volt. Azután azonban az állat nagyon gyorsan növekedni kezdett, és egyéves korára már körülbelül 16 kg-ot nyomott.

Ken Nogachek elmondta, hogy a kutya magasságának mérése bizonyos nehézségekkel járt. Ahhoz, hogy a háziállatot a helyén tartsa, a tulajdonosnak a dog kedvenc csemegéjét, a mogyoróvajat kellett felhasználnia.

Objektum doboz

Az új rekordtartó néhány centiméterrel magasabb lett, mint az előző cím birtokosa, a Lizzie nevű kutya Floridából. Minnie azonban nem érte el a történelem abszolút rekordját, amely a már elhunyt kanadai dog, Morgané volt.