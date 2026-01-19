A gyűrűsujja hosszabb, mint a mutatóujja?

Egy új tanulmány furcsa összefüggésre mutatott rá az emberek alkoholfogyasztási szokásaival kapcsolatban: a negyedik ujj (néha gyűrűsujjnak is nevezik) és a mutató ujj arányára. Konkrétan a tudósok kapcsolatot találtak a második ujjnál hosszabb gyűrűsujj és a magas alkohol fogyasztás között.

Az ujjaink hosszának aránya már a születés előtt kialakul, részben a méhben ható hormonok hatására. Azok, akik több ösztrogén hatásának vannak kitéve, általában hosszabb második ujjal rendelkeznek, mint gyűrűsujjal, míg azok, akik több tesztoszteron hatásának vannak kitéve, hosszabb gyűrűsujjal rendelkezhetnek, mint második ujjal. Vannak olyanok is, akiknek a gyűrűsujja és a második ujja azonos hosszúságú.

A legújabb tanulmány 258 diákot – közülük 169-et nőt – vizsgált, hogy megnézze, milyen az ujjaik aránya és mennyi alkoholt fogyasztanak. Az eredmények azt mutatták, hogy összefüggés van a magasabb alkoholfogyasztás és a második ujjhoz képest hosszabb gyűrűsujj között, ami a hormonok potenciális hatására utal, mint a diákok alkoholfogyasztásának valószínűségét befolyásoló tényezőre.

„Egy ilyen mintázat a nemi hormonok, például a tesztoszteron és az ösztrogén szerepét sugallja” – mondta John Manning professzor, a kutatócsoport tagja egy nyilatkozatában, számol be az IFLScience „A ujjarány (2D:4D: a második [mutató] és a negyedik [gyűrűs] ujj relatív hossza) a korai tesztoszteron (hosszú negyedik ujj) és ösztrogén (hosszú második ujj) mutatójának tekinthető.”

„Ismert, hogy az alkoholfüggő betegeknél a 4. ujj nagyon hosszú a 2. ujjhoz képest, ami arra utal, hogy születésük előtt magas tesztoszteronszintnek voltak kitéve az ösztrogénhez képest. Ahogy várható volt, ez az összefüggés a férfiaknál erősebb volt, mint a nőknél.”

Érdemes kiemelni, hogy az összefüggés nem bizonyítja az ok-okozati kapcsolatot, így egy bizonyos ujjarány nem határozza meg az ember sorsát – de remélhetőleg az összefüggés azonosítása rávilágíthat az alkoholhasználat mögött meghúzódó tényezőkre.

„Az alkoholfogyasztás komoly társadalmi és gazdasági probléma” – mondta Manning. „Ezért fontos megérteni, hogy miért mutat az alkoholfogyasztás jelentős különbségeket az egyes egyének között.”