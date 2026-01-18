Montázs
Ozzy Osbourne a túlvilágról üzent
Jack Osbourne megdöbbentő vallomást tett elhunyt apjával kapcsolatban
Ozzy Osbourne 17 nappal a július 5-i birminghami koncert után hunyt el, özvegye, Sharon később egy podcastban arról beszélt, milyen megpróbáltatás elé állította őket az élet. Elárulta, hogy Ozzy az utolsó fellépése előtt kórházba került, amit titkoltak és extra biztonyásgi személyzetet alkalmaztak. A zenész halála lesújtotta a családját, most azonban Jack arról beszélt, hogy a gyász közepette is találtak egy kis vigaszt, ugyanis Ozzy üzent nekik a túlvilágról - írja a life.hu.
Álmomban nevetve kért az apám, hogy hagyjam abba a sírást. Ki nem állhatta, ha valaki gyászolt. Később a feleségem és a lányom álmaiban is megjelent − nyilatkozta Jack.
Nem ő volt az egyetlen, akinek Ozzy megjelent: a család jó barátja, Billy Morrison is állítja, hogy meglátogatta álmában a néhai rocksztár és elárulta neki, hogy boldog és többé már semmi sem fáj neki.