Az emberiség eredetének eltitkolt története

Egyre több kutató, amatőr történész és összeesküvés-elmélet hívő állítja: ez a hivatalos történet csak a felszín. Mi van, ha az emberiség valódi eredete nem a majmokkal kezdődik, hanem egy titkosított múltban, amelyben ősi fejlett civilizációk, idegen beavatkozás és cenzúrázott régészeti leletek is szerepet játszanak?

Sokak szerint Atlantisz, Lemúria vagy más „elveszett birodalmak” kataklizmák során pusztultak el

Ez a cikk bemutatja a legnépszerűbb alternatív elméleteket az emberiség eredetéről és azt is, hogy miért gondolják sokan, hogy valamit elhallgatnak előlünk.

1. Az elveszett civilizációk nyomában – Atlantisz, Lemúria és társaik

Platón írta le elsőként Atlantisz történetét, egy fejlett civilizációt, amely állítólag tízezer éve eltűnt a föld színéről.

Elmélet:

Az emberiség nem fejlődött, hanem visszafejlődött egy ősi, fejlett technológiát birtokló civilizáció után.

Atlantisz, Lemúria vagy más „elveszett birodalmak” kataklizmák során pusztultak el és a túlélők tudása szétterjedt az ősi kultúrákban (Egyiptom, Sumér, Maja stb.)

Állítólagos jelek:

Megmagyarázhatatlan építmények (pl. Baalbek, Puma Punku, piramisok)

Globálisan ismétlődő szimbólumok, mitológiák

Kőbe vésett technológiai ábrák

2. Az Anunnakik és a genetikai manipuláció

A sumér agyagtáblákon található leírások szerint az Anunnakik nevű lények az égből jöttek és beavatkoztak az emberi faj fejlődésébe.

Elmélet (pl. Zecharia Sitchin szerint):

Az Anunnakik idegen faj volt, akik az emberiséget aranybányászatra hozták létre génmanipulációval.

A Homo sapiens nem természetes módon fejlődött ki, hanem egy laboratóriumi „teremtés” eredménye.

Az elmélet forrása:

Ékírásos táblák, melyek istenekkel, csillagászattal és „égi szekerekkel” foglalkoznak.

A Biblia „Elohim” szóhasználata is többes számú lényekre utalhat.

3. Megmagyarázhatatlan leletek, amikről nem beszélnek

OOPArt = „Out Of Place Artifacts”

= Olyan tárgyak, amelyek nem illenek bele a hivatalos történelmi idővonalba.

Példák:

Fémgolyók Dél-Afrikában 2,8 milliárd éves kőzetrétegekben

Mechanikus fogaskerekek (pl. antiküthérai szerkezet) az ókorból

Lábnyomnak tűnő lenyomatok dinoszaurusz-lábnyomok mellett (Paluxy River)

A hivatalos tudomány szerint ezek vagy:

természetes képződmények,

vagy tévesen értelmezett kontextusban talált tárgyak.

De az elmélet hívei szerint ezek bizonyítékok egy titkolt múltra.

4. Miért titkolnák el?

A tudomány „védelme”:

Egy új eredetnarratíva megrengetné a biológia, régészet és vallástörténet alapjait

A hivatalos intézmények és egyetemek nem érdekeltek a paradigma-váltásban

A történelem irányítása = hatalom

Aki uralja a múltat, uralja a jelent

Az eltitkolt tudás politikai, gazdasági és spirituális előnyt jelenthet

Titkosított régészeti leletek

Elmélet szerint több leletet szándékosan zároltak vagy eltüntettek (pl. Smithsonian Intézet állítólag „eltüntetett” óriáscsontvázai)

5. Párhuzamos emberi fajok?

A hivatalos tudomány is elismeri, hogy nem csak Homo sapiens létezett:

Neander-völgyi ember

Denisovai ember

Homo floresiensis („hobbitok”)

Elméletek szerint voltak fejlettebb, spirituálisan magasabb szinten álló „előemberi” fajok, amelyeket eltüntettek, vagy összefonódtak velünk.

6. A Biblia és más szent szövegek kódolt történetei

Ádám és Éva, Édenkert, angyalok és bukott istenek sokak szerint nem metaforák, hanem történelmileg torzított beszámolók.

A Nephilim – „óriások fiai” a Bibliában – egyes elméletek szerint idegenek és emberek keresztezéséből született lények.

Miért hiszik sokan ezeket?

Az emberiség szeret keresni mélyebb értelmet a létezésére

A modern tudomány gyakran elutasító vagy arrogáns, ha új elméletek kerülnek elő

A rejtélyek, „tabutémák” és kiszivárgott történetek mindig nagyobb vonzerővel bírnak, mint a tankönyvi verzió

Lehet, hogy több a világ, mint gondoljuk?

Az emberiség eredete talán nem teljesen ismert és biztosan nem véglegesen lezárt kérdés. Miközben az evolúciót rengeteg bizonyíték támasztja alá, érdemes nyitottnak maradni a történelem alternatív olvasataira is. Különösen akkor, ha új leletek vagy felfedezések kerülnek elő.

A kérdés mindig ez marad:

Kik vagyunk valójában és ki(k) vagy mi teremtett minket?