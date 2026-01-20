Az elmekontroll kísérletek sötét története

Az MK-Ultra név nem egy kitalált thrillerből származik, hanem az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynökségének (CIA) valódi, titkos programja, amelynek célja az elmekontroll és befolyásolás kutatása volt.

A hidegháború idején indított projekt sokáig teljes titokban zajlott és csak évtizedekkel később derült fény arra, milyen módszereket alkalmaztak gyakran az alanyok tudta és beleegyezése nélkül.

Ez a cikk bemutatja az MK-Ultra eredetét, céljait, módszereit, következményeit és azt is, hogy miért hiszik sokan, hogy a program valójában sosem ért véget.

Az MK-Ultra háttere

Időszak: 1953–1973

Irányító szerv: CIA (amerikai hírszerzés)

Fő felelős: Dr. Sidney Gottlieb, a CIA „vegyi háborús szakértője”

Cél:

Az emberi elme manipulálása, átprogramozása, a tudat irányítása

Úgynevezett „szérum az igazságra” létrehozása kihallgatásokhoz

Elméleti cél: gyilkolni vagy információt átadni tudat alatt

Miért indították el?

Az USA félni kezdett, hogy a Szovjetunió vagy Kína már alkalmaz elmekontrollt (pl. koreai háborús foglyok vallomásai miatt).

Válaszul: elindult az MK-Ultra, amely több tucat alprogramon keresztül kutatta:

a hipnózis,

a kábítószerek,

az elektrosokk,

és a szenzoros izoláció hatását az elmére.

Módszerek, ami ma már elképzelhetetlen

Kísérleti alanyok:

Katonák

Fegyencek

Mentális betegségben szenvedők

Átlagos amerikai állampolgárok, sokszor tudtukon kívül

Eszközök:

LSD (több ezer alkalommal alkalmazták)

Amfetaminok, barbiturátok

Hipnózis + drog kombinációk

Elektrosokk

Kínzásszerű technikák (alvásmegvonás, érzékszervi izoláció)

Az egyik legismertebb módszer: „depatterning” vagyis az egyén személyiségének teljes lebontása, majd „újraprogramozása”

Hírhedt esetek

Montreal, Kanada – Dr. Ewen Cameron

A CIA pénzelte a McGill Egyetem alá tartozó Allen Memorial Institute kísérleteit

Betegeket – köztük depresszióval küzdő nőket – LSD-vel, elektrosokkal és hipnózissal kezeltek

Sokan közülük elveszítették identitásukat, hosszú távú károsodást szenvedtek

Frank Olson halála

CIA-tanácsadó, akit LSD-vel kezeltek tudta nélkül

Pár nappal később „kiesett” egy hotelszoba ablakán és öngyilkosságot állapítottak meg

Családja szerint meggyilkolták, hogy elhallgattassák

A botrány kirobbanása

1973-ban a CIA vezetője, Richard Helms megsemmisítette az MK-Ultra dokumentumainak nagy részét, amikor a botrányveszélyt érezte.

1975-ben a Church Committee és a Rockefeller-jelentés hozta nyilvánosságra, hogy valóban létezett az MK-Ultra és emberkísérleteket hajtottak végre törvénytelenül.

Kevés dokumentum maradt fenn, de azok is döbbenetes képet festenek.

Az MK-Ultra utóhatása

A bizalom megrendülése

Az amerikai közvélemény számára világossá vált, hogy a kormány képes a saját polgárai ellen is fellépni titkos célok érdekében

Pereskedések és kárpótlások

Egyes áldozatok családja kártérítést kapott, de sokan sosem tudták meg, hogy kísérleti alanyként használták őket

A program valóban véget ért?

Sokan kételkednek. Elméletek szerint:

Az MK-Ultra átnevezve tovább működik (pl. „Project Monarch”, „Project Artichoke”)

Új formái a tömegmédia, technológia vagy pszichológiai hadviselés révén működnek

MK-Ultra a popkultúrában

Filmek és sorozatok, amelyek utalnak rá:

Stranger Things

The Men Who Stare at Goats

Bourne-sorozat

Mindhunter

Zenei utalások is gyakoriak, egyes teóriák szerint bizonyos hírességek is „programozott” alanyok (pl. Britney Spears, Kanye West lásd „robotikus viselkedés”, „összeomlások”)

Az MK-Ultra létezése nem elmélet, hanem történelmi tény. A kérdés már nem az, hogy megpróbálták-e az emberi tudat manipulálását, hanem az, hogy hol húzódik a határ és valóban véget ért-e a történet.

Az elmekontroll kísérletek öröksége ma is velünk van, csak más formában. Talán már nem laboratóriumokban, hanem képernyőkön, algoritmusokban és információs háborúkban zajlik.