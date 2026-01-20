Montázs
Az elmekontroll kísérletek sötét története
A hidegháború idején indított projekt sokáig teljes titokban zajlott
A hidegháború idején indított projekt sokáig teljes titokban zajlott és csak évtizedekkel később derült fény arra, milyen módszereket alkalmaztak gyakran az alanyok tudta és beleegyezése nélkül.
Ez a cikk bemutatja az MK-Ultra eredetét, céljait, módszereit, következményeit és azt is, hogy miért hiszik sokan, hogy a program valójában sosem ért véget.
Az MK-Ultra háttere
Időszak: 1953–1973
Irányító szerv: CIA (amerikai hírszerzés)
Fő felelős: Dr. Sidney Gottlieb, a CIA „vegyi háborús szakértője”
Cél:
- Az emberi elme manipulálása, átprogramozása, a tudat irányítása
- Úgynevezett „szérum az igazságra” létrehozása kihallgatásokhoz
- Elméleti cél: gyilkolni vagy információt átadni tudat alatt
Miért indították el?
Az USA félni kezdett, hogy a Szovjetunió vagy Kína már alkalmaz elmekontrollt (pl. koreai háborús foglyok vallomásai miatt).
Válaszul: elindult az MK-Ultra, amely több tucat alprogramon keresztül kutatta:
- a hipnózis,
- a kábítószerek,
- az elektrosokk,
- és a szenzoros izoláció hatását az elmére.
Módszerek, ami ma már elképzelhetetlen
Kísérleti alanyok:
- Katonák
- Fegyencek
- Mentális betegségben szenvedők
- Átlagos amerikai állampolgárok, sokszor tudtukon kívül
Eszközök:
- LSD (több ezer alkalommal alkalmazták)
- Amfetaminok, barbiturátok
- Hipnózis + drog kombinációk
- Elektrosokk
- Kínzásszerű technikák (alvásmegvonás, érzékszervi izoláció)
Az egyik legismertebb módszer: „depatterning” vagyis az egyén személyiségének teljes lebontása, majd „újraprogramozása”
Hírhedt esetek
Montreal, Kanada – Dr. Ewen Cameron
- A CIA pénzelte a McGill Egyetem alá tartozó Allen Memorial Institute kísérleteit
- Betegeket – köztük depresszióval küzdő nőket – LSD-vel, elektrosokkal és hipnózissal kezeltek
- Sokan közülük elveszítették identitásukat, hosszú távú károsodást szenvedtek
Frank Olson halála
- CIA-tanácsadó, akit LSD-vel kezeltek tudta nélkül
- Pár nappal később „kiesett” egy hotelszoba ablakán és öngyilkosságot állapítottak meg
- Családja szerint meggyilkolták, hogy elhallgattassák
A botrány kirobbanása
1973-ban a CIA vezetője, Richard Helms megsemmisítette az MK-Ultra dokumentumainak nagy részét, amikor a botrányveszélyt érezte.
1975-ben a Church Committee és a Rockefeller-jelentés hozta nyilvánosságra, hogy valóban létezett az MK-Ultra és emberkísérleteket hajtottak végre törvénytelenül.
Kevés dokumentum maradt fenn, de azok is döbbenetes képet festenek.
Az MK-Ultra utóhatása
A bizalom megrendülése
- Az amerikai közvélemény számára világossá vált, hogy a kormány képes a saját polgárai ellen is fellépni titkos célok érdekében
Pereskedések és kárpótlások
- Egyes áldozatok családja kártérítést kapott, de sokan sosem tudták meg, hogy kísérleti alanyként használták őket
A program valóban véget ért?
Sokan kételkednek. Elméletek szerint:
- Az MK-Ultra átnevezve tovább működik (pl. „Project Monarch”, „Project Artichoke”)
- Új formái a tömegmédia, technológia vagy pszichológiai hadviselés révén működnek
MK-Ultra a popkultúrában
Filmek és sorozatok, amelyek utalnak rá:
- Stranger Things
- The Men Who Stare at Goats
- Bourne-sorozat
- Mindhunter
Zenei utalások is gyakoriak, egyes teóriák szerint bizonyos hírességek is „programozott” alanyok (pl. Britney Spears, Kanye West lásd „robotikus viselkedés”, „összeomlások”)
Az MK-Ultra létezése nem elmélet, hanem történelmi tény. A kérdés már nem az, hogy megpróbálták-e az emberi tudat manipulálását, hanem az, hogy hol húzódik a határ és valóban véget ért-e a történet.
Az elmekontroll kísérletek öröksége ma is velünk van, csak más formában. Talán már nem laboratóriumokban, hanem képernyőkön, algoritmusokban és információs háborúkban zajlik.