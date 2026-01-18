A macskák másképp üdvözlik a nőket, mint a férfiakat

A macskák önfejűek és kiszámíthatatlanok. Viselkedésük azonban gyakran pontosabban összehangolt, mint sokan gondolnák.

Egy törökországi tanulmány kimutatja, hogy a házimacskák megkülönböztetik, hogy férfi vagy nő érkezik-e haza, és ennek megfelelően alakítják üdvözlő viselkedésüket. Különösen feltűnő a nyávogás gyakorisága, ahogyan azt a t-online.de írja.

Macskákkal végzett tanulmány kimutatja: így üdvözlik az állatok a férfiakat és a nőket

A tanulmányt az Ankarái Egyetem és a Bilkent Egyetem kutatócsoportja végezte, és a neves szakfolyóiratban, az Ethology-ban tették közzé.

A kutatásban 31 házimacskát vizsgáltak, amelyeket nem mesterséges kísérleti környezetben, hanem megszokott otthonukban figyeltek meg. A gazdik hazatéréskor kis kamerákat viseltek magukon, amelyek rögzítették az első 100 másodpercet a lakásba való belépés után. Ezt követően a kutatók összesen 22 különböző viselkedést elemeztek, köztük a nyávogást, a farok tartását, a testkontaktust, a játékviselkedést, valamint a lehetséges stresszjeleket, mint például az ásítás vagy a túlzott szőrápolás.

A tanulmány legfontosabb eredménye: a macskák nyávognak sokkal gyakrabban, ha egy férfi üdvözli őket.

A férfi gondozók esetében az átlag 4,3 hangkibocsátás volt az első 100 másodpercben.

Női gondozók esetében ez az arány ugyanebben az időtartamban csak 1,8 miaúzás volt.

Magyarázat: a macskák alkalmazkodnak a kommunikációjukhoz

A kutatók feltételezik, hogy nem a nem maga a döntő, hanem az emberek tipikus viselkedése. A tanulmány szerzői szerint a nők a mindennapi életben gyakrabban beszélnek macskáikhoz, gyorsabban reagálnak a finom jelekre, és néha még hangokat is utánoznak. A férfiak viszont gyakran kevésbé verbálisak.

A macskák ebből megtanulhatták, hogy a férfiaknál erősebb akusztikus jelzéseket kell használniuk, hogy figyelmet kapjanak. A nyávogás tehát nem spontán érzelemkifejezés, hanem egy megtanult stratégia.

A gazdi hazajön: így is üdvözlik a macskák

A nyávogás mellett a kutatók további tipikus üdvözlési rituálékat is megfigyeltek, többek között:

játékra való felhívás

nyújtózkodás és nyújtózkodó mozdulatok

háton forgás

testkontaktus vagy dörzsölődés

a tálca célzott felkeresése

A tanulmány értékes betekintést nyújt: megmutatja, hogy a macskák helyzethez és személyhez igazítják kommunikációjukat – ez egy olyan viselkedés, amelyet inkább kutyákra vagy főemlősökre szokás jellemzőnek tartani.