Brooklyn Beckham megmutatja + VIDEÓ
Amikor a háttér viszi el a show-t
2026 még csak most kezdődött el, de már most látszik: ez az az év, amikor a konyhákban nem a látványos trükkök, hanem az anyagminőség, az arányérzék és a részletek finomsága kerül reflektorfénybe. Brooklynék fehér márvány konyhája tankönyvi példája annak, hogyan válhat egy korábban pusztán funkcionálisnak tartott elem – a konyhai hátlap – a tér valódi főszereplőjévé.
Mi az a lapos hátlap, és miért lett most ekkora sztár?
A lapos hátlap – más néven slab backsplash – technikailag nem új találmány. Az elmúlt években már feltűnt ikonikus enteriőrökben, hírességek otthonaiban, Jennifer Aniston vagy Cameron Diaz konyhájában is. Ami azonban 2026-ban megváltozott, az nem maga a megoldás, hanem a hozzáállás: a méretezés, az illesztések minősége és az anyagválasztás tudatossága.
A hagyományos csempézett hátlapokkal szemben a lapos hátlap egyetlen, töretlen felületből áll. Nincsenek fugák, vizuális megszakítások, minták közti ritmusváltások – csak egy nagy, folyamatos anyagfelület, ami vezeti a szemet, és egységbe szervezi a teret. Ez a folytonosság az, ami azonnal luxusérzetet kelt, még akkor is, ha maga a konyha nem óriási méretű.
Brooklyn és Nicola konyhájában a fehér márvány hátlap nem háttérelem, hanem vizuális tengely. A finom erezet, a nagyvonalú felületkezelés és az illesztések minimalizálása olyan hatást kelt, mintha a konyha egyetlen gondosan megformált tárgy lenne, nem pedig különálló elemek összessége.
Különösen figyelemre méltó a beépített polcok megoldása, amik ugyanabból a márványból készültek, mint maga a hátlap. Ez a döntés első pillantásra apróságnak tűnhet, valójában azonban radikálisan megváltoztatja az összképet. Megszűnik a ráépített elemek érzete, és a konyha egységes, szinte monolitikus megjelenést kap.
Miért működik ez a trend tökéletesen 2026-ban?
A 2026-os lakberendezési irányzatok egyik kulcsfogalma a letisztult luxus. Ez nem a túlzásokról, nem a látványos díszítésekről szól, hanem a természetes anyagok, a kiváló kivitelezés és az időtálló esztétika tiszteletéről.
A lapos konyhai hátlap pontosan ezt testesíti meg. Egy jól megválasztott márvány, kvarc vagy kompozit felület önmagában is elegendő karakterrel bír ahhoz, hogy meghatározza a tér hangulatát. Nincs szükség extra mintákra, dekorcsempékre vagy erős színekre.
Nemcsak látványos, hanem kifejezetten praktikus
A designszakértők egyetértenek abban, hogy a lapos hátlapok népszerűsége nem csupán esztétikai okokra vezethető vissza. A praktikum legalább ilyen fontos tényező.
Egy minimális illesztéssel rendelkező, nagy felület lényegesen könnyebben tisztítható, mint a hagyományos csempézett hátlapok. A fugák idővel elszíneződnek, magukba szívják a szennyeződéseket, és gyakran akkor is koszos hatást keltenek, amikor valójában tiszták. Egy sima kő- vagy kvarcfelület ezzel szemben gyorsan letörölhető, és megfelelő ápolással hosszú éveken át megőrzi kifinomult megjelenését.
Különösen forgalmas háztartásokban előnyös ez a megoldás, ahol a főzés nem alkalmi esemény, hanem a mindennapok része. A természetes erezet ráadásul segít elrejteni az apró fröccsenéseket és nyomokat.
És mi a helyzet a tükrös hátlapokkal?
A tükrös hátlapok továbbra is jelen vannak a trendek között, de érdemes tudatosan dönteni mellettük. Ezek a felületek rendkívül látványosak, ugyanakkor kíméletlenül őszinték: minden ujjlenyomatot, vízcseppet és szennyeződést megmutatnak.
Ha szeretjük a makulátlan rendet és a gyakori törölgetés nem jelent problémát, jó választás lehet. A mindennapokban azonban egy természetes kőfelület sokkal megbocsátóbb – és hosszú távon élhetőbb.
Kisebb konyhákban is működik a lapos hátlap?
Határozottan igen. Bár Brooklynék konyhája nagyvonalú méretekkel rendelkezik, a lapos hátlap egyik legnagyobb előnye, hogy optikailag tágítja a teret. Megszünteti a vizuális töréseket, egységesebb, levegősebb hatást kelt.
Nem szükséges teljes falmagasságban gondolkodni. Már a munkapult és a felső szekrények közötti sávban alkalmazva is látványos eredményt ad. A kulcs az anyag minősége és az illesztések precizitása – ezen múlik minden.
Luxus, ami nem hivalkodó
A konyhai hátlap megválasztása az egyik legerősebb döntés, amit 2026-ban hozhatsz. Első pillantásra luxusnak tűnik, valójában azonban sokkal inkább az anyag, a mesterségbeli tudás és az arányérzék ünneplése.
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz konyhája tökéletes példája annak, hogy a valódi elegancia nem harsány. Csendes, magabiztos és időtálló – pontosan olyan, amilyennek egy 2026-os konyhának lennie kell – írta meg az Elle.