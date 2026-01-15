Új tiltást vezetnek be, gyökeresen megváltozik az életünk

Az Európai Unió új csomagolási szabályozást vezet be, amely miatt az éttermekben, kávézókban és szállodákban fokozatosan eltűnhetnek az egyadagos, eldobható tej- és cukorcsomagolások. Ezzel próbálnák az egyszer használatos csomagolásokat visszaszorítani, mely már régóta egy fontos kérdés az EU számára. Korábban emiatt hoztak törvényt a szívószálakkal és a műanyag evőeszközökkel kapcsolatban. Az biztos, ez alapjaiban változtathatja meg a kávézást.

A cél, hogy csökkentsék a műanyaghulladék mennyiségét. A változás azonban nem csak a kávét érinti, hanem a lekvárokat, a szószokat, sőt a szállodai fürdőszobákban megszokott mini tusfürdőkre és a samponokra is kihatással lehet – derül ki a hitelforum.hu beszámolójából.

A problémára így alternatív megoldásokat kell találniuk a vendéglátóhelyeknek, amelyek közt ott lehet például, hogy nagyobb, újratölthető tárolókat, közös adagolókat, vagy kérésre kimért mennyiségeket kínálhatnak majd az eddig megszokott kis csomagolások helyett.

Vannak azonban, akik nem üdvözlik ezt a változást és attól tartanak, az új megoldások élelmiszer-pazarláshoz vezethetnek. Az eddigi megoldás gyors és magától értetődő volt, az új alternatívák azonban több odafigyelést igényelnek majd.

A fogyasztók között vannak, akik elfogadják és örülnek a döntésnek, de akadnak akik szerint ez a változás aránytalan terhet ró a vendégekre és a vendéglátókra is. A vendéglátóiparban dolgozók egy része szerint az egyszer használatos csomagolások kivezetése hosszú távon költségcsökkenést és környezeti előnyt jelenthet, míg mások viszont a vendégelégedettség csökkenésétől és a fertőzésveszély növekedésétől is tartanak.