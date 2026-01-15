Miért nem szabad megkóstolni a havat?

Bár a frissen hullott hó látványa sokakat csábít egy kis kóstolóra, egy egyszerű laboratóriumi kísérlet bebizonyította, hogy a látszat csal. Sokan azt hiszik, a hó steril és tiszta víz, de a valóságban tele van láthatatlan élettel és környezeti szennyeződésekkel. A veszélyes trend gyorsan terjed.

Veszélyes trend terjed ismét az egyik közösségi oldalon, ahol havat kóstolnak meg. Egy szakértő utánajárt, hogy mennyire biztonságos ez. Egy friss vizsgálat során steril mintavevővel gyűjtött havat olvasztottak meg, majd kenték szét agarlemezen. Az eredmények magukért beszéltek: rövid időn belül számos gombafaj jelent meg a Petri-csészékben. Ezek többsége a természet lebontói közé tartozó szaprofita gomba, amelyek spórái a levegőben szállva várják a megfelelő táptalajt. A kísérlet végén a használt eszközök nem véletlenül kerültek a veszélyes hulladék gyűjtőbe, hívta fel a figyelmet a vaol.hu.

Nem csak a jég kristályosodik

A hópelyhek nem a semmiből alakulnak ki. Minden egyes pehely magját a légkörben található apró szemcsék, úgynevezett kondenzációs magok adják. Ez lehet porszem, korom, vagy éppen egy gombaspóra. Ahogy a hó esik, úgy „mossa át” a levegőt, összegyűjtve a szmogot és egyéb kémiai vegyületeket. A talaj közeli légáramlatok pedig tovább fokozzák a bajt, folyamatosan keverve a koszt és a mikroorganizmusokat a friss rétegek közé.

A hó fehér színe nem jelent tisztaságot. A légköri szennyeződések miatt a hóevés komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, így bármennyire is hívogató a látvány, jobb, ha csak távolról gyönyörködünk benne