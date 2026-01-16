Meglepően egyszerű megoldás, hogy ne fagyjon be a kutya vize

Ebben a kőkemény hidegben az állatokra is jobban oda kell figyelni. Könnyen befagy a kutyáknak kitett víz, egy egyszerű megoldással elérhetjük, hogy ez ne történjen meg.

A régen tapasztalt kőkemény hideg időjárás nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli, ráadásul az ellátásuk is sokkal nehezebb, mint általában. Ilyenkor különösen fontos a tudatos gondoskodás: a megfelelő táplálás, a védelem a hideg ellen, a rendszeres mozgás, a friss ivóvíz biztosítása. Befagy a kutya vize: ez most gyakorlatilag pár órán belül előfordulhat.

Hány foktól van a kutyáknak igazán hideg?

Ez sok tényezőtől függ, hiszen a kutya fajtájától, szőrzetétől, a csapadék, a kinti fedezék, és a szélsőséges időjáráshoz való hozzászokástól is függ, írja a beol.hu.

Száraz időben a kis testű kutyáknál 4 foktól már potenciális veszélyről lehet szó, -4 foktól kezdődik a veszélyes idő, -7 foktól pedig akár életveszélyes állapot is fennállhat.

A közepes kutyáknál a hőmérsékleti határok a következőképpen alakulnak: 4, -4 és -12 fok.

A nagy testű kutyáknál ezek az értékek: 1, -10 és -12.

Befagy a kutya vize: mit tegyek?

Az egyik legnagyobb gond ilyen hidegben, hogy gyorsan befagy a kutya vize. Bár a kisállat-felszereléseket kínáló boltokban jó pénzért lehet venni kültéri melegítőedényeket, tálcákat, van ennél egy sokkal egyszerűbb és nagyságrendekkel olcsóbb megoldás. Ahogy arra az Agroforum cikkében felhívták a figyelmet: érdemes megfelelőbb ötletekért a nagyüzemi állattartókhoz fordulni, hiszen ők már sok éves, évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a fagy kivédése szempontjából.

Mi az a sós vizes trükk?

Ilyen, a kisállattartók számára is átvehető megoldás a sós vizes trükk. Nem tesznek mást, mint egy néhány literes palackba egy pohár sót öntenek, majd felöntik az egészet vízzel, lezárják, és az itatóvályúba, adott esetben a kutyáknál a vödörbe, tálkába teszik.

Hogy működik a sós vizes trükk?

A sós víznek alacsonyabb a fagyáspontja, mint az édesvíznek, így azt is folyékony halmazállapotban tartja. Egy fél literes PET-palackba negyed csésze sót tegyünk, majd öntsünk fel teljesen vízzel.