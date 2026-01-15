2026. január 16., péntek

Elindul a vonat, ami csak évente egyszer jár a Bükkben

Csak a tél közepén lehet használni

 2026. január 15. csütörtök. 20:25
Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala. Január 31-én indul a Zúzmara Expressz Mahócára, havas erdők, téli piknik és eldugott kirándulóhelyek felé.

Nemcsak a Bükkben, a Budai-hegységben is átélhető a téli vonatozás élménye
Fotó: MH-archív/Purger Tamás

Ritkán adódik lehetőség arra, hogy a Bükk egyik legrejtettebb, menetrend szerinti forgalomból kivont vasútvonalán utazhassunk. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. ezt az élményt kínálja január 31-én, amikor útjára indítja a Zúzmara Expresszt a Lillafüredi Állami Erdei Vasút Mahócára vezető szárnyvonalán, hívja fel a figyelmet boon. hu.

A különleges járat nemcsak egy vasúti utazás, hanem igazi téli kaland: a szerelvény a

  • zúzmarás fák,
  • befagyott patakok és
  • hóval borított hegyoldalak

között kanyarogva juttatja el az utasokat a Bükk egyik legcsendesebb vidékére. A nap folyamán két különvonat indul, így többen is részesei lehetnek ennek a ritka élménynek.

Csodás vidékekre zakatol a Zúzmara Expressz

Mahóca és a közeli Andókút térsége ilyenkor különösen varázslatos. A környék ideális helyszín egy téli piknikhez, egy nyugodt erdei sétához vagy akár egy hosszabb kiránduláshoz is. A túrázók könnyedén elérhetik például a Varbói-tavat, amely télen is lenyűgöző látványt nyújt, a csendes víztükör és a havas partok különleges kontrasztjával.

A Zúzmara Expressz nemcsak a természetkedvelőknek, hanem a vasút szerelmeseinek is különleges alkalom: a Mahócára vezető szárnyvonal ugyanis a mindennapi forgalomban nem üzemel, így a résztvevők valóban egy „titkos” vasúti útvonalon utazhatnak.

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az Északerdő Zrt. hivatalos felületein lehet elintézni. Érdemes időben jelentkezni, hiszen az ilyen alkalmi járatok rendszerint gyorsan betelnek.

Romantikus utazásnak sem utolsó

A Zúzmara Expressz tökéletes lehetőség arra, hogy a tél csendes, varázslatos arcát fedezzük fel egy különleges vonatos kirándulás keretében. Akár családi programnak, akár baráti túrának vagy romantikus téli kiruccanásnak is ideális választás – egy nap, amely garantáltan kiszakít a hétköznapokból és elrepít a Bükk havas világába.

További információ és regisztráció:
www.eszakerdo.hu

