Titkos ízek a presszón túl

A legtöbben úgy gondoljuk, hogy a kávé vagy eszpresszó vagy latte, esetleg egy habos cappuccino. De aki igazán ért a kávéhoz a barista, az tudja, hogy a fekete arany világában rengeteg különleges, ritkán ismert recept létezik. Ezek közül sokat nem talál meg az itallapon és nem is ajánlják fel automatikusan mégis léteznek és suttogva terjednek kávézók, pörkölők és versenyek kulisszái mögött.

A baristák által készített kávécsodák otthon is elkészíthetők

Most bemutatok néhány titkos, baristák által kedvelt különleges kávéitalt, amelyeket akár ön is elkészíthet otthon, ha kicsit merészebb az átlagnál.

1. Espresso Tonic – a citrusos frissítő, amit kevesen ismernek

Specialty kávézók kedvence nyáron

Egy adag forró eszpresszó, amit hideg tonikra öntenek elsőre furcsa, de nagyon frissítő, citrusos és enyhén kesernyés ízélményt ad.

Recept:

1 adag eszpresszó (ristretto is lehet)

1,5 dl prémium tonik (hidegen)

Jég

Citrom- vagy narancshéj a tetejére

Tipp: Az eszpresszót lassan öntse a tonikra, hogy ne habosodjon túl így szép réteges marad!

2. Café de Olla – mexikói fűszeres kávé

Hagyományos, agyagedényben főzik, fahéjjal és barna cukorral

Ez a fűszeres, meleg ital barnacukorral (piloncillo), fahéjjal és néha szegfűszeggel vagy csillagánizzsal készül. Intenzív és meglepően kerek ízvilág.

Recept:

2 teáskanál őrölt kávé

2 dl víz

1 rúd fahéj

1 evőkanál barna cukor

csipet szegfűszeg vagy szerecsendió

Főzze össze mindezt, szűrje le és élvezze, akár tej nélkül, feketekávéként.

3. Mazagran – jeges kávé citrommal

Algériai eredetű, ma portugál titkos fegyver nyáron

Ez a jeges, citromos kávéital tökéletes a nyári hőségben. Furcsán hangzik, de nagyon frissítő!

Recept:

1 adag eszpresszó vagy erős feketekávé

Jég

Fél citrom leve

1 teáskanál cukor (opcionális)

Szóda (elhagyható, ha erősebbre vágysz)

Tálalja hosszú pohárban, jól lehűtve.

4. Dirty Chai Latte – fűszeres tea és kávé találkozása

Kávézókban néha titkos kód: „chai with a shot”

A chai latte önmagában is népszerű, de ha egy adag eszpresszót ad hozzá, megszületik a Dirty Chai krémes, fűszeres és koffeindús.

Recept:

1 adag chai koncentrátum vagy házi főzet

Gőzölt tej

1 adag eszpresszó

Tökéletes őszi–téli ital, kellemesen fűszeres löketet ad a napnak.

5. Affogato – fagylalt + eszpresszó = desszert és kávé egyben

Olasz klasszikus, amit csak kevesen rendelnek

Nincs benne bonyolultság, mégis sokan nem ismerik: egyszerű vaníliafagylaltra öntött forró eszpresszó. Az eredmény? Egy meleg-hideg, édes-keserű kombináció, amitől eláll a szava.

Recept:

1–2 gombóc jó minőségű vaníliafagyi

1 adag eszpresszó

Extra tipp: egy kevés amarettó vagy csokoládéreszelék feldobja, ha desszertként kínálja.

6. Black Forest Mocha – feketeerdő torta kávé formában

Baristaversenyek egyik kreatív itala

A feketeerdő torta ízvilága kávé, cseresznye, csoki, tejszín egy csészébe zárva. Látványos, különleges és édes bűnözés.

Recept:

1 adag eszpresszó

1 teáskanál cseresznyelekvár

1 dl gőzölt tej vagy növényi alternatíva

kevés étcsoki szirup vagy reszelék

tejszínhab a tetejére

Nem mindennapi, de egy hideg napon boldogság a csészében.

7. Espresso & Citrus Peel – minimál, de elegáns

Csak a legjobb pörkölésű kávé mellé ajánlott

Nem ital, hanem egy élmény: egy espressóhoz kínált citrushéj, amit kortyolás közben megszagol vagy egy picit a csésze szélére dörzsöl. A citrus illóolajai kihozzák a kávé gyümölcsös jegyeit.

Tipp: narancs-, grapefruit- vagy bergamotthéj használható.

Miért nem ismerjük ezeket a recepteket?

Nincs rajta az itallapon, csak a hozzáértők kérik.

Néha időigényesebb elkészíteni, forgalmas helyen nem ajánlják fel.

Speciális hozzávalókat igényel például tonik, fűszerek, fagyi, lekvár.

A baristák titkos repertoárjához tartoznak, amit csak különleges vendégeknek mutatnak meg.

A kávé világa sokkal gazdagabb, mint amit a napi rutinból ismerünk. Ha van önben kíváncsiság, érdemes bátran kérdezni a baristáktól, vagy otthon kísérletezni. Lehet, hogy megtalálja a saját „titkos receptjét”, ami túlmutat minden latte arton.