Természetes anomália vagy eltitkolt dimenziókapu?

A Bermuda-háromszög évtizedek óta a világ egyik legismertebb és legrejtélyesebb helyszíne. Több száz repülőgép és hajó tűnt el nyomtalanul ezen a területen, gyakran jó időjárási körülmények között, vészjelzés nélkül, teljes legénységgel.

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS / SCIENCE P / VHB / Science Photo Library via AFP

Egyesek szerint természetes okok állnak a háttérben, mások szerint idegenek, időkapuk vagy titkos katonai bázisok.

Hol van a Bermuda-háromszög?

A Bermuda-háromszög három fő pont között húzódik:

Miami (Florida)

San Juan (Puerto Rico)

Bermuda-szigetek

Ez a tengeri régió kb. 1,3 millió km² és a világ egyik legforgalmasabb hajó- és repülőútvonala.

Híres eltűnések

1. Flight 19 (1945) – Az „alapító rejtély”

Öt amerikai haditengerészeti bombázó gyakorlórepülésre indult Floridából, egyik sem tért vissza. A pilóták rádión jelezték, hogy elvesztették a tájékozódást, és „minden furcsának tűnik”. A mentésre küldött repülő is nyomtalanul eltűnt.

2. USS Cyclops (1918) – 309 ember veszett oda

Az amerikai szállítóhajó 10 ezer tonna mangánérccel indult Barbadosról, de sosem érkezett meg és S.O.S-t sem jelzett.

3. DC-3 utasszállító (1948) – 32 ember tűnt el

Repülés közben, az utolsó rádióadásban a pilóta nyugalmat jelentett, majd a gép eltűnt a radarról, roncsait sosem találták meg.

Népszerű elméletek

1. Földönkívüliek és eltérítések

Több szemtanú látott „furcsa fényeket”, lebegő tárgyakat vagy elektromos zavarokat.

Elmélet: Az eltűnések mögött ufók állnak, akik kísérleteket végeznek, vagy „gyűjtik” az embereket.

2. Időkapu vagy dimenzióváltás

A téridő „meghasadása” miatt repülők és hajók más valóságba kerülhetnek.

Egyes eltűnt járművek újra felbukkantak évtizedek múlva állítólag ugyanolyan állapotban.

3. Atlantisz energiamezői

Az eltűnésekért az elsüllyedt Atlantisz mágneses technológiája lehet felelős.

A Bermuda-háromszög az elmélet szerint azonos az atlantiszi erőforrás-centrum egyik pontjával.

4. Titkos katonai technológia

Az USA haditengerészete állítólag kísérleti technológiákat tesztel a térségben (pl. teleportáció, radar-blokkolás).

Az eltűnések oka ezek kudarcba fulladt kísérlete lehet.

Tudományos magyarázatok

1. Metánhidráttal teli tengerfenék

A tengerfenék alatt lévő metángáz buborékok hirtelen felszabadulása miatt a víz sűrűsége csökkenhet, és a hajók pillanatok alatt elsüllyedhetnek nyom nélkül.

2. Erős tengeráramlatok

A Gulf Stream áramlat gyorsan sodorhatja el a roncsokat, így nehéz megtalálni bármit is.

3. Navigációs hibák és mágneses zavarok

A térségben szokatlan mágneses eltérések tapasztalhatók, ami miatt a műszerek meghibásodhatnak.

4. Időjárási anomáliák

A régió híres a gyorsan kialakuló, extrém viharokról, melyekben repülők és hajók könnyen eltűnhetnek.

A szkeptikus nézőpont

Sok kutató szerint a Bermuda-háromszög „rejtélye” túl van misztifikálva:

Nem tűnik el több hajó vagy repülő, mint más forgalmas tengeri régiókban

A legtöbb eset részben megmagyarázható: időjárás, emberi hiba, technikai meghibásodás

A témát gyakran sajtószenzációként tálalták, főleg a '60-as–'70-es években

Akkor miért él még mindig a legenda?

Mert:

A rejtélyek vonzóbbak, mint a száraz tények

A tudatlanság és félelem fantáziát szül

A popkultúra (filmek, könyvek, YouTube-videók) életben tartja a mítoszt

Zárszó: mítosz, valóság vagy valami több?

A Bermuda-háromszög egy lenyűgöző jelenség, nemcsak földrajzilag, hanem kulturálisan is. Bár sok eltűnést tudományos módon is lehet magyarázni, a rejtélyek egy része továbbra is nyitott kérdés.

És amíg ezekre nem születik végleges válasz, addig a háromszög tovább vonzza a kérdéseket, a hívőket és a kalandorokat is.