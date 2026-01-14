Egy meztelen nő miatt alakult ki dugó a belvárosban + VIDEÓ

A megdöbbentő eset Tajvanon, Új-Tajpej városának Banqiao kerületében történt, a kora esti órákban. A vita annyira elfajult, hogy a nő úgy döntött, hogy meztelenül az utcára veti magát – írja az Asia One alapján az origo.hu.

Meztelen botrány az esti csúcsforgalomban

A helyi sajtó szerint a pár már korábban is egymásnak feszült, a veszekedés pedig a nő korábbi házasságából származó gyermeke betegsége körül robbant ki. Pénzügyi gondok és az érzelmi támogatás hiánya is olaj volt a tűzre, amitől teljesen elszabadultak az indulatok.

A nő dühében levetette a ruháit, majd minden előjel nélkül kiugrott a kocsiból, teljesen megbénítva a forgalmat.

A döbbent szemtanúk azonnal értesítették a közlekedési rendőröket, akik gyorsan a helyszínre érkeztek. Mivel alig tíz fok volt, a rendőrök egy kabátot szereztek az autóból, és igyekeztek megóvni a nőt a kihűléstől.

A mentősök helyszíni vizsgálat alapján megállapították, hogy a nő lelkileg instabil állapotban volt, ezért kórházba vitték. Az orvosok később közölték, hogy az állapota stabilizálódott, komoly baja nem esett. A barátját időközben bevitték a rendőrőrsre kihallgatásra, az eset pedig pillanatok alatt bejárta az egész sajtót.

