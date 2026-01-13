2026. január 14., szerda

Volt Forma-1-es pilótát letartóztattak testi sértés miatt

A sportoló kiállt a fia mellett egy másik versenyzővel való konfliktusban.

MH
 2026. január 13. kedd. 22:59
A TMZ Sports szerint Antonio Pizzonia volt Formula-1-es versenyzőt letartóztatták Texasban egy GoKart verseny során történt verekedés miatt.

Volt Forma-1-es pilótát letartóztattak testi sértés miatt
Abban a pillanatban rájöttem, hogy egy másik felnőtt nyomást gyakorol a fiamra, és ösztönösen megvédtem – osztotta meg a sportoló, számol be a TMZ.

Amikor kiengedték, Instagramon írta, hogy sajnálja a történteket, és másképp cselekedett volna.

Pizzonia 2003-ban kezdte versenyzői karrierjét a Williams tesztpilótájaként. Ezután a Jaguarhoz igazolt, majd visszatért a brit csapathoz. Formula-1-es karrierje során 20 versenyen vett részt, legjobb eredménye a hetedik hely volt.

