Volt Forma-1-es pilótát letartóztattak testi sértés miatt
A sportoló kiállt a fia mellett egy másik versenyzővel való konfliktusban.
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto
Abban a pillanatban rájöttem, hogy egy másik felnőtt nyomást gyakorol a fiamra, és ösztönösen megvédtem – osztotta meg a sportoló, számol be a TMZ.
Amikor kiengedték, Instagramon írta, hogy sajnálja a történteket, és másképp cselekedett volna.
Pizzonia 2003-ban kezdte versenyzői karrierjét a Williams tesztpilótájaként. Ezután a Jaguarhoz igazolt, majd visszatért a brit csapathoz. Formula-1-es karrierje során 20 versenyen vett részt, legjobb eredménye a hetedik hely volt.