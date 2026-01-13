Szomszédunkban fontolgatják a legősibb szakma legalizálását

A román kormánykoalíció tagjai javasolták a prostitúció legalizálását az ország területén. A törvényjavaslatot Ion Iordache képviselő terjesztette a parlament elé.

A kezdeményezés szerzői megjegyezték, hogy ez a tevékenység Romániában már régóta létezik, de a szürkegazdaságban zajlik. Kiemelte, hogy a legalizálás lehetővé tenné az egészségügyi ellenőrzés bevezetését és jogi védelmet biztosítana az érintett személyek számára.

A politikus kijelentette, hogy célja a szektor hatékony szabályozása, engedélyezése és ellenőrzése. Véleménye szerint ez a megközelítés őszintébb alternatíva a kialakult képmutatásnál, amikor a problémát figyelmen kívül hagyják.

Iordake úgy véli, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelemnek és az állampolgárok egészségének védelmének prioritássá kell válnia az állam számára. Hozzátette, hogy a szabályozás keretében kötelező orvosi vizsgálatokat kell bevezetni és szigorítani kell a modern rabszolgaság büntetését - írja a news.ru.