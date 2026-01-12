2026. január 13., kedd

Előd

EUR 386.07 Ft
USD 330.48 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Montázs

Elhunyt világ legokosabb csimpánza

Japánban elhunyt Ai, a számolni és rajzolni tudó csimpánz

MH
 2026. január 12. hétfő. 21:13
Megosztás

Japánban 49 éves korában elhunyt a világhírű Ai nevű csimpánz, közölte a Kiotói Egyetem Emberi Viselkedés Evolúciós Kutatóközpontja, ahol élt. Kiemelkedő intellektuális képességeinek köszönhetően tudományos sztárrá vált, akit a tudósok évtizedekig tanulmányoztak.

Elhunyt világ legokosabb csimpánza
Ai, a csodacsimpánz
Fotó: AFP/STR

A csimpánz január 9-én öregség és szervelégtelenség miatt halt meg. Élete utolsó óráiban az intézet munkatársai voltak mellette, ahol élete nagy részét töltötte.

Ai-t 1977-ben hozták Afrikából Japánba. Ő lett a főszereplője a főemlősök gondolkodásának tanulmányozására irányuló projektnek. Amikor másfél éves volt, a kutatók egy speciális számítógépes billentyűzetet készítettek, amelynek segítségével tanulmányozták memóriáját és tanulási képességét. Öt éves korára megtanulta a számokat és a színeket, és több száz tárgyat tudott azonosítani.

Tudományos eredményei mellett Ai rajongása a festészet iránt és merész szökése az állatkertből egy ellopott kulccsal is híressé tette. Utódját, Ayumu fiát hagyta maga után, aki szintén fenomenális memóriájáról ismert - írja a BBC.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink