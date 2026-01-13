Egy nő négy évig imádkozott Shrekhez

Egy manilai lakos négy éven át imádkozott és ajándékokat vitt Shrek szobrocskájához, tévesen azt gondolva, hogy az Buddha ábrázolása.

A történet négy évvel ezelőtt kezdődött az egyik filippínó fővárosi üzletben. A nő, akit a figura kerek formája és jóindulatú arckifejezése vonzott, úgy döntött, hogy ez Buddha képmása, és otthoni oltárára helyezte. Azóta minden nap tömjént égetett, és áldást kért a szobrocskától – írja a South China Morning Post.

A helyzet egy barátja látogatása során tisztázódott, aki észrevette, hogy a szobor külseje nem felel meg a Buddha általánosan elfogadott ábrázolásainak. Alapos vizsgálat után kiderült, hogy ez egy 3D-nyomtatással készült Shrek volt.

A nő szerint meglepődött a felfedezésen, de humorral fogadta a történteket. Hangsúlyozta, hogy az imádkozásban a legfontosabb az őszinteség és a jó szándék, és a konkrét imádat tárgya nem döntő jelentőségű. A felfedezés ellenére a nő nem tervezi, hogy megválik „zöld Buddhájától”. Kijelentette, hogy továbbra is imádkozni fog szokatlan talizmánjához, mert úgy véli, hogy szerencsét hoz.