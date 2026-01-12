Az eddigi legnagyobb kokainlefoglalási művelet

A spanyol rendőrség az Atlanti-óceánon különleges műveletet hajtott végre egy kereskedelmi hajó elfogására, amely közel 10 tonna kokaint szállított, közölte a rendőrség sajtószolgálata. A kábítószert gondosan elrejtették a Brazíliából Európába szállított legális élelmiszer-só szállítmány között.

A spanyol rendőrség megjegyzi, hogy a „Fehér hullám” nevű művelet lett a spanyol rendőrség történetének legnagyobbja a nyílt tengeren lefoglalt kábítószerek mennyisége tekintetében. Az előző hasonló rekordot még 1999-ben állították fel, amikor 7,5 tonna tiltott anyagot koboztak el a bűnözőktől.

A rendőrség pontosítása szerint a művelet egy transznacionális bűnszervezet tevékenységének nemzetközi nyomozása keretében zajlott. A csoportot azzal gyanúsítják, hogy rendszeresen nagy mennyiségű kokaint szállított Dél-Amerikából az európai piacra.

A hajó ostromakor a rendőrség 13 legénységi tagot vett őrizetbe. A hajó elfoglalása után az üzemanyagot elvesztette, és több mint fél napig sodródott az óceánon, mielőtt a mentők a Kanári-szigetekre vontatták - írja a news.ru.