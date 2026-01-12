A „fekete hőség” több ezer denevért pusztított el

Több ezer denevér, köztük egy ritka, veszélyeztetett faj is, elpusztult Ausztráliában a szokatlanul nagy hőség miatt, amelyet a környezetvédők „fekete hőségnek” neveznek.

Önkéntesek több államban is tömeges állatpusztulást fedeztek fel a parkokban. A denevérekkel foglalkozó klinika igazgatója, Tamsin Hogarth elmondta, hogy csak néhány tucat kölyköt sikerült megmenteni, akiket halott anyjukhoz kapaszkodva találtak. Szerinte, ha nem nyújtanak nekik időben segítséget, az állatok hőgutától, éhezéstől vagy ragadozók támadásától fognak meghalni – írja a The Guardian.

Számtalan felnőtt példányt is találtunk, amelyek nem tudták elviselni a hőséget a kolóniák melegebb területein – például a kevésbé lombos és árnyékos fákon, valamint a folyópart forró agyagján – mondta.

Ez az eset a legnagyobb volt 2018 óta, amikor több mint 70 ezer példány pusztult el. A múlt héten a hőmérséklet a régióban több napon át 40-45 °C között maradt.