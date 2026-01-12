2026. január 13., kedd

Előd

EUR 386.07 Ft
USD 330.48 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Montázs

Befagyott vízesés zuhant egy turistacsoportra + VIDEÓ

A turisták alig tudtak elmenekülni

MH
 2026. január 12. hétfő. 16:03
Megosztás

A turisták körében népszerű Valaste vízesésnél, Észtországban nagy fagyott jégtömbök zuhantak le, és a jég egy turistacsoportra zuhant.

Befagyott vízesés zuhant egy turistacsoportra + VIDEÓ
A Valaste-vízesés Északkelet-Észtországban mesebeli tájjá változik, jeges fákkal és vízzel.
Fotó: NorthFoto

Az alatta sétáló emberek, köztük gyerekek is, időben észrevették a veszélyt és félreugrottak. Az incidensben senki sem sérült meg. A szakértők emlékeztetnek arra, hogy a olvadás idején a befagyott vízesések látogatása rendkívül veszélyes a jég hirtelen lecsúszásának kockázata miatt – írja a news.ru.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink