Befagyott vízesés zuhant egy turistacsoportra + VIDEÓ
A turisták alig tudtak elmenekülni
A Valaste-vízesés Északkelet-Észtországban mesebeli tájjá változik, jeges fákkal és vízzel.
Fotó: NorthFoto
Az alatta sétáló emberek, köztük gyerekek is, időben észrevették a veszélyt és félreugrottak. Az incidensben senki sem sérült meg. A szakértők emlékeztetnek arra, hogy a olvadás idején a befagyott vízesések látogatása rendkívül veszélyes a jég hirtelen lecsúszásának kockázata miatt – írja a news.ru.
