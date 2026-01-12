Befagyott vízesés zuhant egy turistacsoportra + VIDEÓ

A turisták körében népszerű Valaste vízesésnél, Észtországban nagy fagyott jégtömbök zuhantak le, és a jég egy turistacsoportra zuhant.

Az alatta sétáló emberek, köztük gyerekek is, időben észrevették a veszélyt és félreugrottak. Az incidensben senki sem sérült meg. A szakértők emlékeztetnek arra, hogy a olvadás idején a befagyott vízesések látogatása rendkívül veszélyes a jég hirtelen lecsúszásának kockázata miatt – írja a news.ru.