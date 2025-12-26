Csalódást keltenek a földönkívüliek

Egy vezető brit űrkutató biztos abban, hogy az emberiség 50 éven belül felfedezi a földönkívülieket, ám hozzáteszi: ne számítsunk a filmekben felbukkanó zöld lényekre és űrhajóikra.

Dame Maggie Aderin-Pocock, a University College London Fizika és Csillagászat Tanszékének munkatársa úgy véli, hogy 2075-ig bizonyíték születik a földönkívüli élet létezésére. Az emberek azonban csalódhatnak, ugyanis valószínűleg nem úgy fognak kinézni, mint Steven Spielberg 1982-es E.T., a földönkívüli filmjének aranyos idegen főszereplője.

A szakértő szerint a legvalószínűbb, hogy a földönkívüliek egy színtelen nyálkára hasonlítanak majd. Ugyanakkor abban reménykedik, hogy egy rendkívül intelligens, kommunikációra képes fajt találnak, amely technológiailag az emberiségnél is fejlettebb.

Az egész világegyetemben körülbelül 200 milliárd galaxis található, és bár bizonyos feltételek adottak voltak ahhoz, hogy az élet itt, a Földön kialakuljon, és ez az egyetlen példa, amit ismerünk, teljes meggyőződéssel állítom, hogy máshol is van élet. Ennyi csillaggal, ennyi bolygóval miért pont csak itt jött volna létre?

A szakértő szerint már volt példa arra, hogy távoli bolygók körül élet nyomai bukkantak elő, különösen a Földtől 124 fényévre található K218b exobolygón. A tudósok idén olyan molekulákat azonosítottak a bolygó légkörében, amelyek csak akkor maradhatnak fenn, ha ott valamilyen életforma létezik. A szakértők eddig ezt nevezték a legerősebb bizonyítéknak a Naprendszeren túli életre, és úgy vélik, a bolygót óceán boríthatja, amely hemzseg az élőlényektől.

Azonban egy közelebbi szomszéd is bizonyítékot adott a földönkívüli életre. A NASA szeptemberben bejelentette, hogy eddigi legjobb bizonyítékát találta meg a Marson valaha létezett életnek. Egy ősi folyómeder iszapkövein látható szokatlan nyomok olyan ásványokat tartalmaznak, amelyek kapcsolatba hozhatók a marsi élettel.

Dame Maggie Aderin-Pocock ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ne reménykedjen senki abban, hogy egy kis zöld ember integet majd vissza a Föld felé.

Egy szürke nyálka valószínűleg a legesélyesebb dolog, amit találni fogunk – mondta.

Találhatunk olyasmit is, ami fejlődik, képes kommunikálni, és természetesen a technológiájuk jóval fejlettebb lehet a miénknél. Imádom azt az elképzelést, hogy a Hold túlsó oldalán élő idegenek visszanéznek ránk, és azt remélik, hamarosan felnövünk.

Bár a primitív élőlények felfedezése a legvalószínűbb, Dame Maggie Aderin-Pocock elismerte, hogy van esély intelligens, az embernél fejlettebb lényekkel való találkozásra is. Viszont minden esetben a földönkívüli élet felfedezése rendkívüli óvatosságot igényel.

Ha bármilyen életformát találunk, gondoskodnunk kell arról, hogy teljesen elszigeteljük. Nem kerülhet kapcsolatba semmilyen emberi jelenléttel.

Jelenleg olyan létesítményeket fejlesztenek, amelyek lehetővé teszik a minták biztonságos földi elemzését, mivel nem lenne praktikus az összes szükséges tudományos eszközt távoli bolygókra szállítani – írja a Metropol