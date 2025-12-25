Hány macska él a világon?

A macskapopulációk száma meglehetősen hozzávetőleges, mivel itt nem lehet népszámlálást végezni.

A macskák a legnépszerűbb társállatok, ugyanolyanok, mint a kutyák. Sokan tartják őket otthon, lakásban vagy magánkertben. És a városokban is nagy számban élnek „hajléktalan” macskák. De hány macska él összesen a bolygónkon? A World Animal Foundation megpróbált választ adni erre a kérdésre.

A házimacskák az Antarktisz kivételével minden kontinensen élnek. Sokáig úgy hitték, hogy a globális macskapopuláció – mind a háziasított, mind a kóbor macskaféléké – 300 és 600 millió között van. A tudósok legfrissebb becslései szerint azonban 2019-ben a globális macskapopuláció 600 millió és 1 milliárd egyed között volt.

A pontos számlálás lehetetlen. Nehéz megszámolni nemcsak a kóbor állatokat, hanem a háziállatokat is, mivel többé-kevésbé szisztematikus adatok csak néhány nyugati országból állnak rendelkezésre. Az állatok számlálása például Indonéziában vagy Nigériában csak korlátozott adatok extrapolálásával végezhető el.

A tudósok szerint a macskák túlnyomó többsége hajléktalan. Ez körülbelül 480 millió egyed. Néhányuk időszakosan vagy rendszeresen kapcsolatba kerül emberekkel, és részben „szocializáltak”, de vannak olyanok is, akik teljesen vad életmódot folytatnak.

A tudósok becslése szerint az emberek tulajdonában lévő macskák száma körülbelül 373 millió. E becslések szerint a következő országokban él a legtöbb háziállat:

EGYESÜLT ÁLLAMOK,

Kína,

Oroszország,

Brazília,

Németország,

Franciaország.

A becsült 600 millió macskából 400 millió Ázsiában él. És a számuk folyamatosan növekszik. Különösen Kínában, ahol a városokban a szigorú kutyaszabályozás egyre népszerűbbé teszi a macskákat.

Szociológiai felmérések szerint 2023-ban körülbelül 108 millió házimacska élt Európában. Minden negyedik háztartásban volt legalább egy szőrös barát.

Ezen adatok alapján becslések szerint például Franciaországban 14,9 millió, Németországban 15,7 millió, Nagy-Britanniában pedig 12,5 millió házimacska élt.