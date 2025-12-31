Hét egyszerű trükk, amivel szimpatikusabbá válhat

Állásinterjú, első randi vagy találkozó a leendő szülőkkel – sok olyan helyzet van, amikor a legjobb oldalunkat szeretnénk megmutatni.

Hét trükkel még szimpatikusabb benyomást tehet másokra.

1. Egyenes testtartás

Hagyja a vállait lazán hátra esni, így automatikusan egyenesebb testtartást vesz fel. Ez magabiztosabb és nyitottabb benyomást kelt.

2. Tartsa a szemkontaktust

Ha a beszélgetőpartner szemébe néz és figyel a mimikájára, azzal tiszteletet mutat és jelzi, hogy figyelmesen hallgat.

Fontos: ne bámuljon! Ez inkább ellenkező hatást vált ki.

3. Húzza ki a hátát

Álljon egyenesen és domborítsa ki a mellkasát: a felsőtest enyhe feszültsége az embert vitalitásosabbá és őszintébbé teszi. Az egyenes testtartás segít a mély légzésben is, és így megelőzi a feszültséget.

4. Ne keresztezze a karjait

A keresztbe tett karok védekező és zárkózott benyomást keltenek.

5. Mosolyogjon

Semmi sem nyit meg annyi ajtót, mint egy barátságos mosoly. Üdvözléskor vagy amikor belépsz egy helyiségbe, egyszerűen mosolyogjon. Ez barátságos alapállást jelez és szimpatikusabbá tesz.

6. Kedves üdvözlés

A barátságos üdvözlés nyitott és magabiztos benyomást kelt. Az üdvözlés biztosan barátságos visszajelzést kap, és talán még spontán beszélgetés is kialakul.

7. Helyes kézfogás

Ha valakinek kezet akar adni, akkor tegye azt helyesen. Senki sem szeretné, ha egy halott halat vagy akár a bal kezét nyújtják felé.

Mindig nézze a szemébe a másiknak, és finoman nyomja meg a kezét – mintha egy nehéz serpenyőt emelne fel. És ne felejtsen el mosolyogni - írja a focus.de.