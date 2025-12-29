Egy repülőteret fenntartható várossá alakítanak

A torontói Downsview repülőtérnek körülbelül százéves története van. Tavaly óta azonban a helyet már nem repülőtérként használják.

Körülbelül száz évvel ezelőtt repülőteret építettek Toronto északnyugati részén, Kanadában. Az évek során a helyszínt többször is átalakították. Az 1990-es években a repülőteret a Bombardier, egy kanadai repülőgép- és űrhajógyártó cég használta. 2024 óta a hely üresen áll.

A CNN Travel beszámolója szerint 2026 elejétől a mintegy 150 hektáros területen városi negyed épül. A tervek szerint több mint 50 000 lakosnak ad majd otthont. Ezenkívül 30 hektárnyi zöldterületet és szabad területet is terveznek. A projekt költségvetése 22 milliárd kanadai dollár (körülbelül 13,6 milliárd euró).

Toronto: A régi repülőtér városi negyeddé alakul

A kifutópályákat gyalogos parkká alakítják át. Ez a hét tervezett városrész összekötésére szolgál majd, írja a CNN Travel. A cél az, hogy a repülőtéri hangárokat megőrizzék és üzleti épületekké alakítsák át. A tetőket fűvel és növényekkel borítják majd.

A projekt az egykori repülőtér YZD rövidítéséről kapta a nevét. A városrészeket összekötő kifutópályát „üzletek, éttermek, nyilvános teraszok, iskolák és egy könyvtár” szegélyezi.

Állatok élőhelyeit kívánják helyreállítani. A projekt 30 évre van tervezve, és Goring szerint ennek kapcsán a klímaváltozás lehetséges hatásait is figyelembe kell venni.