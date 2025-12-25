Mi a közös Napóleonban, Gandhiban és Zelenszkijben?

A hírességek, színészek és politikus esetében rengetegszer szóba kerülnek a testi adottságaik. Az egyik legszembetűnőbb jellemző a magasság. Utána jártunk, hogy kik voltak alacsonyak és kik voltak magasak.

Bonaparte Napóleon, Volodimir Zelenszkij és Mahatma Gandhi csak testmagasságban hasonlítottak egymásra

Több történelmi és modern világvezető volt feltűnően alacsony termetű. Bonaparte Napóleon 168 cm volt. Gyakran tévesen „nagyon alacsonynak” tartják, pedig korához képest átlagos magasságú volt. A mítosz a francia és angol mértékegységek keveredéséből ered.

Benito Mussolini olasz vezető nem volt kimondottan magas, de 169 cm-es magasságát propagandával igyekezett nagyobbnak mutatni.

Vlagyimir Lenin mindössze 165 cm magas volt. A bolsevik forradalom vezetője a beszámolók szerint alacsony, zömök testalkatú férfi volt.

Gandhi apró termete és vékony alkatra épülő aszkétikus megjelenése ikonikus lett politikai üzenete szempontjából. Mahatma Gandhi magassága 164 cm volt.

Kim Dzsongil észak-koreai vezető 160–165 cmn volt. Ismert volt róla, hogy vastag talpú cipőkkel növelte magasságát.

A volt francia elnök Nicolas Sarkozy magassága gyakran került a média fókuszába; 165 cm-es magasságát gyakran magasságnövelő cipővel próbálta javítani.

Silvio Berlusconi 165 cm-es magassága is sokszor volt központi téma. A két éve elhunyt olasz miniszterelnök magassága szintén sok sajtófigyelmet kapott.

Napjainkban szinte napi rendszrességgel szerepel Volodimir Zelenszkij, akiről szintén kiderült már, hogy nem magas. Az ukrán elnök nem „nagyon alacsony”, 170 cm, de a modern vezetők között átlag alattinak számít.

Nézzük kik tartoznak a nagyon magas vezetők közé. Abraham Lincoln az egyik legmagasabb amerikai elnök, különösen kiemelkedett a korabeli átlaghoz képest ugyanis 193 cm magas volt.

Lincoln mellett a legmagasabb amerikai elnökök közé tartozik Lyndon B. Johnson, aki szintén 193 cm volt.

Charles de Gaulle francia elnök és tábornok rendkívül magas volt, a 196 cm-es magassága határozottan hozzájárult tekintélyes megjelenéséhez.

I. Nagy Péter orosz cár 203 cm-es magassága a 17–18. században ritkaságnak számított, kortársai gyakran megdöbbentek a termetén.

A modern amerikai elnökök között a legmagasabbak egyike Donald Trump a maga 190 cm-es magasságával.

Justin Trudeau magas, sportos alkatáról ismert a maga 188 cm-es magasságával.

Olaf Scholz nem extrém magas, de Angela Merkelhez képest jóval magasabb — a modern vezetők között gyakran említik viszonylag magasnak a 170 cm feletti magasságával.

Fidel Castro karizmatikus jelenlétét részben a 190 cm-es magassága is erősítette.