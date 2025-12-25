Balesetveszélyes lehet a fűtés

Kályhában vagy kandallóban nem minden tüzelőanyag biztonságos, sőt egyesek kifejezetten veszélyesek vagy károsak a berendezésre és az egészségre.

Fűtésnél nagyon oda kell figyelnünk, főleg, ha kályhával és kandallóval fűtűnk. Életveszélyes is lehet olyan tüzelőanyagot használni, aminek nincs helye a kályhában.

Festett, kezelt, lakkozott fával ne fűtsünk mert mérgező gázok szabadulnak fel az égéskor. A festék és ragasztók rákkeltő anyagokat tartalmazhatnak és a kéményt is gyorsan károsítják.

Nem ajánlott a bútorlap, az OSB, az MDF és a forgácslap sem. Sok ragasztó és vegyület ég el belőlük, amiből egészségkárosító füst szabadul fel. Erősen kátrányosít, dugulást okoz a kéményben.

Érdemes kerülni a nedves fával való fűtést is. Rosszul ég, sok kormot és kátrányt termel és könnyebben okoz kéménytüzet, ráadásul jelentősen rosszabb a fűtőértéke, ami miatt több fa kell.

A háztartási hulladék, a műanyag, a PET-palack és a ruha sem való a kályhába vagy a kandallóba. Súlyosan mérgező gázokat eredményez, ami maitt környezet és egészségkárosító, ráadásul nagyon kátrányosítja a kéményt.

Sokan a diófát sem ajánlják, mert sok olajat tartalmaz, ami égéskor több kátrányt képez, így jobban szennyezi a kéményt és hosszabb távon növeli a kéménytűz esélyét.

Sokan kockáztatnak, de dióbéllel tilos fűteni. A dió nagyon magas olaj- és zsírtartalmú, aminek égése során intenzív, gyors láng keletkezik, az égés kontrollálatlanul felerősödhet, ami hirtelen hőterhelést ad a kályhának. Az olaj égése robbanásszerű fellobbanást (flash jelenséget) okozhat, amit sokan robbanásnak hívnak. A keletkező olajos gázok a kályha belsejében begyulladhatnak, ami akár kéménytüzet is eredményezhet.

Ha a dió egyszerre nagy mennyiségben kap hőt, az olaj párává alakul, és ha ehhez hirtelen oxigén jut (ajtó kinyitása, huzatmegváltozás), lángot dobhat ki — akár nagyot is. Ez valóban veszélyes lehet, és kályhatípustól függően károsíthatja a tűzteret vagy az üveget is.

A dióhéj viszont más. A száraz dióhéj alkalomszerűen használható tüzelésre, de csak keverve, mivel szépen, forrón ég, gyorsan leég és nagy hőfokot ad, így önmagában nagy mennyiségben szintén nem ajánlott.