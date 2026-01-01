Volt már valaki, akit ténylegesen lenyelt egy bálna?

A valóságban szinte lehetetlen, hogy egy bálna lenyeljen – bár van egy faj, amely képes lenyelni egy emberi testet.

Egy dolog azonban biztos: ez nem a kék bálna. Annak ellenére, hogy ez a legnagyobb állat, amely valaha létezett, ez a hatalmas tengeri szörny csak apró krilleket eszik. Igaz, hogy naponta több millió ilyen garnélarák-szerű lényt fal fel, de ez nem jelenti azt, hogy olyan nagy dolgokat is meg tudna enni, mint egy ember, mivel a torka egyszerűen nem elég széles.

Fogai sincsenek, helyette hatalmas szőrszálakkal, úgynevezett szilánkokkal rendelkezik, amelyeket szitaként használ, hogy apró zsákmányát kifogja, miközben a vizet kinyomja a szájából. Ugyanez vonatkozik a púpos bálnákra és az összes többi szilánkbálna-fajra is, amelyek közül egyik sem képes fizikailag lenyelni egy embert.

A fogas bálnák esetében azonban más a helyzet. A páncélos bálna például óriás tintahalakat eszik, és ha akarna, biztosan lenyelhetne egy embert. Valójában az első óriás tintahal, amelyet valaha láttak, egy kereskedelmi célból vadászott páncélos bálna gyomrában találták, egy évszázaddal azelőtt, hogy végre megpillantottunk egy élő példányt ezekből a hatalmas, csápokkal rendelkező állatokból a mélytengerben.

Mivel azonban a spermabálnák időjük nagy részét nagy mélységben töltik, az esélye annak, hogy valaha is egy ilyen hatalmas cetfélék szájába kerüljön, nevetségesen csekély. Monstro-n kívül a Pinokkió-ban, még soha nem hallottunk arról, hogy egy spermabálna lenyelt volna egy igazi fiút – vagy bárki mást, ami azt illeti.

Nos, ez attól függ, kit kérdezünk. Érdekes módon a 19. század végén megjelent egy újságcikk egy James Bartley nevű bálnavadászról, akit állítólag egészben lenyelt egy spermabálna, majd körülbelül 36 órával később a legénység tagjai kivágták az állat gyomrából. A történet szerint Bartley a mentés után magához tért, és a következő három hetet „őrültként” töltötte, mielőtt végül visszanyerte teljes ép elméjét, és folytatta feladatait a bálnavadász hajón.

Reálisan nézve azonban ez a történet szinte biztosan hamis, mivel senki sem tudna ilyen sokáig túlélni egy bálna gyomrában. Egyrészt ott nincs oxigén, másrészt másfél napig csak bálna fingot lélegezni több mint elég lenne ahhoz, hogy még a legedzettebb és legrosszabb modorú tengerész is meghaljon.

A közelmúltban számos hitelesebb jelentés érkezett hasonló esetekről, amelyek mindegyike olyan baleseteket tartalmaz, amikor a bálnák véletlenül elnyelték az embereket, majd azonnal kiköpték őket. Például 2021-ben egy massachusettsi homárhalász, Michael Packard rövid ideig egy púpos bálna szájában ragadt, amely aztán azonnal kiköptötte.

Packard állítása szerint 30-40 másodpercig volt a lény szájában. Valószínűleg a bálna véletlenül kapta el a férfit, amikor egy kis halrajt vagy más apró zsákmányt próbált lenyelni, és amint rájött a tévedésére, azonnal elengedte.

Hasonló baleset történt 2025 februárjában Chile partjainál, amikor a venezuelai kajakos, Adrián Simancas egy pillanatra egy púpos bálna szájába került, majd másodpercek múlva kiszabadult. A BBC-nek nyilatkozva Simancas a bálna szájában „nyálkás textúrát” írt le, hozzátéve, hogy csak sötétkéket és fehéret látott - írja az IFLScience.

Ezek a véletlen találkozások azonban nem a bálnák emberi hús iránti étvágyát hangsúlyozzák, hanem azt mutatják, hogy az emberek egyre inkább behatolnak ezeknek a tengeri emlősöknek az élőhelyére. Amikor megakadályozzuk őket a táplálkozásban, mind magunkat, mind a bálnákat veszélybe sodorjuk.