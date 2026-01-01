Csillagászati tél kontra meteorológiai tél: mi a különbség?

Az északi féltekén az asztronómiai tél december 21-től vagy 22-től március 20-ig vagy 21-ig tart, míg a meteorológiai tél december 1-jétől február 28-ig (vagy február 29-ig, ha szökőév van) tart.

Ez a különbség nem azért van, hogy bosszantsa a klimatológusokat és megzavarja a vonuló madarakat – van egy érthető oka annak, hogy miért léteznek ezek a két rendszer.

Mi az asztronómiai tél?

2025-ben az asztronómiai tél december 21-én kezdődik és 2026. március 20-ig tart. A tél napfordulója (a legrövidebb nap és a leghosszabb éjszaka) jelzi, amikor a Föld északi sarka a legtávolabb van a Naptól, ami hűvösebb időjárást és rövidebb nappalokat hoz az Egyenlítőtől északra fekvő régiókba.

A pontos dátumok évről évre változhatnak, mert a Földnek körülbelül 365,24 napba telik, hogy egy teljes kört tegyen meg a Nap körül, míg a naptári évünk 365 napra van kerekítve. A néhány órányi különbség miatt a napéjegyenlőség minden évben későbbre tolódik, amíg négyévente egy szökőnap hozzáadásával „vissza nem állítják”.

Például 2025-ben a csillagászati tél (az északi féltekén) hivatalosan december 21-én kezdődik, de 2027-ben december 22-én indul. 2028-ban, amely szökőév, visszatér december 21-re.

A csillagászati nyár ugyanazon érem másik oldala. Az északi féltekén június 20/21 körül kezdődik a nyári napfordulóval (a leghosszabb nappal), és az őszi napéjegyenlőség körül, szeptember 22/23 körül ér véget.

Így szervezték az emberek életüket és civilizációjukat évezredek óta. Jóval a mechanikus óra és a high-tech berendezések feltalálása előtt őseink az égre néztek, hogy megértsék idejüket és helyüket a bolygón. A Nap változó pályájának megfigyelésével az emberek előre jelezhették, mikor érkezik a zord időjárás, mikor alkalmas az idő bizonyos állatok vadászatára, mely élelmiszerek vannak szezonban, és így tovább - írja az IFLScience.

Mi az a meteorológiai tél?

A meteorológiai tél fix hónapokon alapul, az északi féltekén december első napjától február utolsó napjáig tart.

A Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) szerint elsősorban a következetesség, az ismételhetőség és az adatok pontossága miatt létezik (ezek a tudósok számára nagyon fontos dolgok). A klimatológusok és a meteorológusok úgy találták, hogy az asztronómiai évszakok túl „laza”ak a nyilvántartáshoz; kezdő és befejező dátumaik változhatnak, ráadásul kényelmetlenül a hónapok közepére esnek.

Ehhez képest a meteorológiai tél rendezett és kiszámítható. Mint látható, az északi félteke évszakai négy háromhónapos szakaszra vannak felosztva: tél (december, január, február), tavasz (március, április, május), nyár (június, július, augusztus), ősz (szeptember, október, november). Ez egy sokkal hatékonyabb rendszer az éghajlati trendek hosszabb időtávon történő nyomon követéséhez.

Évszakok a déli féltekén

Mindez megfordul a bolygó másik oldalán: a déli féltekén. Ez azért történik, mert a Föld bolygó kissé el van döntve a tengelyétől, körülbelül 23,5 fokkal a Nap körüli pályájához képest. Amikor az északi félteke a Nap felé hajlik, melegebb nyarat él át, míg a déli félteke hidegebb telet, mert el van döntve. Hat hónappal később a dőlés hatása megfordul, és a nyár a déli féltekére, a tél pedig az északi féltekére kerül.

Változnak a régi évszakok?

Mindannyian tudjuk, mit jelent az egyes évszakok. A hideg és sötét tél után jön a tavasz, a gyengéd újjászületés és a színes megújulás ideje. A hőmérséklet a nyár folyamán emelkedik, az év legfényesebb és legmelegebb időszakában, majd az ősz hozza a friss levegőt, a hulló leveleket és a betakarítást. És így folytatódik a ciklus.

Az általunk ismert évszakok azonban soha nem látott módon kezdhetnek megváltozni. Az év elején tudósok publikáltak egy tanulmányt, amely szerint az ember által okozott éghajlati zavarok olyan jelentősen megváltoztatják a Föld éves ritmusát, hogy az évszakok jellemzői és mindennapi élményei egyre inkább eltávolodnak a hagyományos meghatározásaiktól.