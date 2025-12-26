Régi idők karácsonya

Milyen volt a karácsony, amikor még gyermekek voltunk? Vagy a szüleink, nagyszüleink gyermekkorában tartott ünnepek? A karácsony a világ minden pontján a családok egyik legmeghittebb eseménye. Hosszú évtizedes hagyományra tekint vissza, és egy-egy kor karácsonyi hangulatát a fennmaradt ünnepi pillanatképek tökéletesen visszaadják.

Bármely korban ér minket az ünnep, a karácsony mindig az összetartozásról, a szeretetről, az együtt töltött időről, a közös étkezések feledhetetlen pillanatairól szól. Nem volt ez másképpen 20, 30 vagy 60 évvel ezelőtt sem, még ha nagyon mások is voltak az akkori idők. A szerényebb körülmények ellenére is mindig került ajándék a feldíszített fa alá, és volt töltött káposzta, sültek és sütemény is a karácsonyi asztalon. A fennmaradt ünnepi pillanatképek szép emlékeket idéznek arról, hogyan karácsonyoztunk régen.

Utcai karácsonyfa árus 1953-ban Fotó: Fortepan/Kotnyek Antal

Ünnepi készülődés

Míg manapság már október végén, novemberben elkezdjük az ünnepi készülődést – legalábbis a boltokban már elérhető a teljes karácsonyi dekorációs és édességkészlet –, addig régen a legtöbb családban csak december 24-én, szenteste díszítették fel a fát. Néhány évtizede még üvegdíszek, girlandok és szaloncukrok tették színessé az örökzöld fenyőt, és a csillagszóró is elmaradhatatlan kelléke volt az ünnepnek. Nemritkán kézzel készített díszek kerültek fel a fára, és bevett szokás volt diót, almát, narancsot vagy épp habkarikát akasztani a fenyőágakra.

Karácsonyi hangulat egy budapesti lakásban 1962-ben Fotó: Fortepan/Nagy Gyula

Az ajándékozás visszafogott volt, a játékboltok kínálata a maihoz képest jóval kisebb, korlátozottabb volt. A különlegesebb játékokat sokszor csak a megfelelő kapcsolatok által lehetett beszerezni. A leggyakoribb ajándék a baba, a fa játékautó, a társasjáték és a könyv volt. Aztán körülbelül a 80-as évek táján már érezhető volt a nyugati modernség hatása. Műanyag játékok és a Lego is kezdett népszerűvé válni.

Egy 1976-os vásár Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Az ünnepi menü viszont nem ment keresztül akkora átalakuláson az évtizedek során. A karácsony jellegzetes ételei hazánkban mindig is a halászlé, a rántott ponty és a töltött káposzta voltak, amelyeket szinte minden családban elkészítettek. A böjt után már a húsleves is asztalra kerülhetett, különösen vidéken. Ami pedig a desszerteket illeti: a diós és mákos bejgli nem hiányozhatott a menüből, és gyakran készült zserbó, mézes krémes, sőt, az olcsóbb és egyszerűbb hagyományos almás pite is kedvelt karácsonyi édesség volt – írta meg a Mindmegette.